TV-Koch Johann Lafer spricht über Krebserkrankung: 'Sterben ist keine Option'

Johann Lafer leidet an Non-Hodgkin-Lymphom. Der 68-Jährige spricht über Diagnose, Chemotherapie und seinen Kampf gegen den Krebs.

Der TV-Koch Johann Lafer gibt in einem ausführlichen Interview erstmals Einblick in seine schwere Krebserkrankung . Vor rund zweieinhalb Jahren wurde bei dem 68-Jährigen ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, eine Form von Lymphdrüsenkrebs.

Anfangs hatte Lafer kaum Symptome, weshalb die Ärzte die Veränderungen zunächst nur beobachteten.

'Ich hoffte, dass alles wieder verschwinden würde', sagt Lafer rückblickend. Doch die Krankheit schritt fort, und Anfang 2026 verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Plötzlich traten starke Schwellungen an Hals und Achseln auf, begleitet von nächtlichen Schweissausbrüchen und Schlafstörungen. Der sonst so energiegeladene Koch fühlte sich zunehmend geschwächt.

Bei einer umfassenden Untersuchung stellten die Mediziner fest, dass zahlreiche Lymphknoten im gesamten Körper betroffen waren. Dieser Moment war ein tiefer Einschnitt für Lafer.

'Wenn du aus diesem Gebäude rausgehst, ist alles anders', erinnert er sich. Die Diagnose veränderte seine Prioritäten schlagartig. Dinge, die zuvor wichtig erschienen, verloren plötzlich an Bedeutung. Seit Januar 2026 unterzieht sich Johann Lafer einer Chemotherapie.

Vier Behandlungszyklen hat er bereits absolviert, jeder dauert fast 24 Stunden und hinterlässt deutliche Spuren.

'Die Chemo haut dich komplett weg', beschreibt Lafer die enormen körperlichen Belastungen. Zu den Nebenwirkungen zählen Haarausfall, ein geschwächtes Immunsystem und ein Gewichtsverlust von rund 25 Kilogramm. Besonders schwer wiegt für den Starkoch der zeitweise Verlust seines Geschmackssinns. Für einen Menschen, der sein Leben der Kochkunst verschrieben hat, ist dies eine enorme Herausforderung.

Auch heute noch fällt es ihm schwer, Speisen zu geniessen. Dennoch gibt Lafer nicht auf. Die Behandlung zeige Wirkung, die Lymphknoten würden kleiner.

'Das gibt mir Kraft', betont er. 'Sterben ist für mich keine Option', sagt der 68-Jährige entschlossen. Er wolle weiterarbeiten und habe noch viele kulinarische Ideen. Johann Lafer ist eine Institution in der deutschen Kochszene.

Der gebürtige Österreicher wurde durch zahlreiche Fernsehauftritte bekannt, vor allem durch die ZDF-Kochshow 'Lafer! Lichter! Lecker!

', die er gemeinsam mit Horst Lichter moderierte. Die Sendung lief von 2006 bis 2017 und machte Lafer einem Millionenpublikum vertraut.

Darüber hinaus führte er viele Jahre ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant in Rheinland-Pfalz. Aktuell entwickelt er neue Gerichte für das Bordmenü der Lufthansa. Seine Leidenschaft für das Kochen ist ungebrochen, und er hofft, nach der Behandlung wieder voll durchstarten zu können. Lafer zeigt sich kämpferisch: 'Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben.

' Die Unterstützung seiner Familie und Fans gibt ihm zusätzlichen Rückhalt. Trotz der schweren Zeit blickt Lafer optimistisch in die Zukunft. Er glaubt an die Fortschritte der Medizin und an seine eigene Widerstandskraft. Die Chemotherapie sei anstrengend, aber die Erfolge machten Mut.

'Ich habe noch viel vor', sagt er. Seine Botschaft an andere Betroffene: Nicht aufgeben, den Kampf aufnehmen und positiv denken. Johann Lafer hat gezeigt, dass er nicht nur in der Küche ein Kämpfer ist, sondern auch im Leben. Seine Geschichte berührt und inspiriert viele Menschen, die ähnliche Schicksalsschläge erleben





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