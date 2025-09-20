Turkish Airlines: Großauftrag bei Boeing steht kurz bevor – Expansion geplant

Turkish Airlines plant eine umfangreiche Bestellung bei Boeing, während gleichzeitig die Expansion der Flotte und die Prüfung eines Einstiegs bei Air Europa im Fokus stehen. Weitere Nachrichten aus der Luftfahrt: Pannen, Hitze und Flugzeugausfälle.

Lange Zeit herrschte Stille um die geplante Mega-Bestellung. Nun scheint wieder Bewegung in die Sache zu kommen. Ahmet Bolat, Präsident von Turkish Airlines , hat bekannt gegeben, dass die Bestellung bei Boeing unmittelbar bevorsteht. Insgesamt 230 Flugzeuge hat die türkische Fluggesellschaft beim europäischen Flugzeughersteller Airbus bestellt – darunter 150 Airbus A321 Neo sowie 70 Airbus A350. Zehn weitere Flugzeuge waren bereits zuvor geordert worden.

Gleichzeitig kündigte die Airline an, auch beim Wettbewerber Boeing eine Großbestellung in Auftrag geben zu wollen. Aufsichtsratschef Ahmet Bolat sprach sogar öffentlich von bis zu 300 Flugzeugen. Doch danach wurde es ruhig um den Auftrag. Noch im Juni hieß es, dass der mögliche Großauftrag insbesondere von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig sei. Das scheint sich nun offenbar geändert zu haben: In Sevilla erklärte Bolat vor Journalisten, man befinde sich in den letzten Abstimmungen der Details. In ein bis zwei Monaten könne man etwas bekannt geben, so der Präsident der Fluggesellschaft. Ziel ist es, im Jubiläumsjahr 2033 eine Flotte von über 800 Flugzeugen zu betreiben. Ohne Flugzeuge von Boeing wird dies eine Herausforderung. Turkish Airlines plant außerdem, einen Einstieg bei Air Europa zu prüfen, um ihre Expansion weiter voranzutreiben und ihre Position im globalen Luftverkehr zu stärken. Diese strategische Entscheidung könnte die Flottenkapazität zusätzlich erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit der Airline weiter steigern.\Die Nachrichten in der Luftfahrtwelt beschränken sich nicht nur auf Turkish Airlines. In Nizza mussten die Spieler der AS Monaco aufgrund extremer Hitze und einer defekten Boeing 737 von Alba Star unter ungewöhnlichen Umständen ihre Umgebung ertragen. In Boston musste ein Airbus A330 von Swiss den Start abbrechen, nachdem das rechte Triebwerk Probleme bereitete. Glücklicherweise blieben alle 223 Passagiere unverletzt, und ihre Reise nach Zürich konnte mit einem Ersatzflugzeug fortgesetzt werden. Dies verdeutlicht die Bedeutung von Notfallplänen und der schnellen Reaktion der Airline in solchen Situationen. Die rasche Bereitstellung eines Ersatzflugzeugs trug dazu bei, die Unannehmlichkeiten für die Passagiere zu minimieren und den Flugbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Gleichzeitig zeigt dies die Notwendigkeit regelmäßiger Wartung und Inspektion der Flugzeugflotten, um solche Zwischenfälle zu verhindern.\Ein weiteres bemerkenswertes Ereignis betrifft die Harambee One, das Flugzeug des Präsidenten von Kenia, das seit drei Jahrzehnten im Einsatz ist. Nach wiederholten Pannen und hohen Wartungskosten wird die Fokker 70 der Regierung im Jahr 2026 in den Ruhestand geschickt. Diese Entscheidung unterstreicht die Notwendigkeit, die Effizienz und Zuverlässigkeit von Regierungsflugzeugen zu gewährleisten und die Betriebskosten im Auge zu behalten. Der Ruhestand des Flugzeugs ist ein Zeichen für den Wandel und die Modernisierung der Luftfahrtflotte Kenias. Die Behörden werden sich nun nach einem Nachfolgemodell umsehen, um sicherzustellen, dass die Präsidentenflüge auch in Zukunft reibungslos und sicher durchgeführt werden können. Der Wechsel bietet die Gelegenheit, modernere und effizientere Flugzeuge einzusetzen, um die Betriebskosten zu senken und die Sicherheit weiter zu verbessern





