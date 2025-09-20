Turkish Airlines: Großauftrag bei Boeing kurz vor Abschluss?

Turkish Airlines plant eine Großbestellung bei Boeing. Präsident Ahmet Bolat äußert sich zuversichtlich über den Abschluss der Verhandlungen. Das Unternehmen plant seine Flotte deutlich zu erweitern und hat bereits eine große Bestellung bei Airbus platziert. Weitere Meldungen betreffen mögliche Übernahmen und Zwischenfälle.

Die geplante Großbestellung von Flugzeugen durch Turkish Airlines , um die es lange ruhig geworden war, scheint nun kurz vor dem Abschluss zu stehen. Ahmet Bolat, der Präsident der türkischen Fluggesellschaft, äußerte sich zuversichtlich, dass der Auftrag an Boeing unmittelbar bevorsteht. Turkish Airlines hatte bereits zuvor eine beträchtliche Bestellung beim europäischen Flugzeugbauer Airbus platziert, die insgesamt 230 Flugzeuge umfasste, darunter 150 Airbus A321 Neo und 70 Airbus A350.

Hinzu kommen zehn weitere Flugzeuge, die bereits früher geordert wurden. Gleichzeitig kündigte die Airline an, auch beim Wettbewerber Boeing eine bedeutende Bestellung aufgeben zu wollen. Aufsichtsratschef Ahmet Bolat sprach in der Öffentlichkeit sogar von bis zu 300 Flugzeugen. \Nachdem es zwischenzeitlich still um das Geschäft geworden war, scheint nun Bewegung in die Angelegenheit zu kommen. Im Juni wurde verlautbart, dass der potenzielle Großauftrag vor allem von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhänge. Diese Hürde scheint nun überwunden zu sein. In Sevilla informierte Bolat Journalisten, dass man sich in den letzten Abstimmungen bezüglich der Details befinde. Er prognostizierte eine Bekanntmachung innerhalb von ein bis zwei Monaten. Das ehrgeizige Ziel der Fluggesellschaft ist es, im Jubiläumsjahr 2033 eine Flotte von über 800 Flugzeugen zu betreiben. Ohne die Integration von Flugzeugen von Boeing wird dieses Ziel kaum erreichbar sein. Diese Expansionsstrategie unterstreicht die Ambitionen von Turkish Airlines, ihre Position als eine der führenden Fluggesellschaften weltweit weiter auszubauen und die wachsende Nachfrage im Luftverkehr zu bedienen. Die Entscheidung, die Flotte deutlich zu erweitern, spiegelt das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Marktes wider und unterstreicht die langfristige Ausrichtung des Unternehmens.\Zusätzlich zu den aktuellen Entwicklungen bei Turkish Airlines gibt es weitere Meldungen aus der Luftfahrtbranche. Es wird berichtet, dass die Fluggesellschaft Turkish Airlines eine intensivere Prüfung eines möglichen Einstiegs bei Air Europa vornimmt, was eine strategische Erweiterung des Unternehmens bedeuten könnte. In Nizza führten Hitzebedingungen dazu, dass die Spieler der AS Monaco unter ungewöhnlichen Umständen ihrer Umgebung trotzen mussten. Ein Vorfall in Boston, bei dem ein Airbus A330 der Swiss den Start abbrechen musste, nachdem das rechte Triebwerk Probleme aufwies, zeigt die Bedeutung von Sicherheitsvorkehrungen. Trotz des Zwischenfalls blieben alle 223 Passagiere unverletzt, und der Flug nach Zürich konnte durch ein Ersatzflugzeug zeitnah fortgesetzt werden. Dies verdeutlicht die Effizienz und Reaktionsfähigkeit der Airline in Notsituationen. Im ostafrikanischen Kenia wird die in die Jahre gekommene Fokker 70 der Regierung, die seit drei Jahrzehnten den Präsidenten des Landes befördert, aufgrund wiederholter technischer Probleme und hoher Wartungskosten im Jahr 2026 außer Dienst gestellt werden





