Türkei: Spannungen in Ankara nach gerichtlicher Absetzung von CHP-Chef Özgür Özel

Die Polizei hat die Zentrale der größten Oppositionspartei CHP in der Hauptstadt Ankara gestürmt, nachdem der Parteichef Özgür Özel gerichtlich abgesetzt wurde. Die Situation ist unübersichtlich, und die Oppositionspartei weist die Vorwürfe zurück.

Nach der gerichtlichen Absetzung des Chefs der grössten Opposition spartei CHP in der Türkei nehmen die Spannungen in der Hauptstadt Ankara zu. Die Polizei drang am Nachmittag unter dem Einsatz von Tränengas in die CHP -Zentrale ein, wo sich der abgesetzte Vorsitzende Özgür Özel mit Abgeordneten verschanzt hat.

Sie durchbrach dabei Barrikaden, wie auf Bildern des Senders Halk TV zu sehen war. Auch Gummigeschosse seien verschossen worden. Die Situation war zunächst unübersichtlich. Im Gebäude hingen dicke Rauchschwaden.

Özel kündigte an, die Zentrale weiter nicht verlassen zu wollen. Das Gouverneursamt von Ankara hatte zuvor die Räumung angeordnet und erklärt, damit werde das Gerichtsurteil umgesetzt, das den früheren Parteichef Kemal Kilicdaroglu vorläufig als Parteichef reinstallierte. In Ankara hatte am Donnerstag der Parteitag 2023 stattgefunden, auf dem Özel zum CHP-Vorsitzenden gewählt worden war, rückwirkend für ungültig erklärt und Özel abgesetzt. Es geht dabei um die Frage, ob Delegierte bestochen wurden, um für Özel zu stimmen.

Das Verfahren hatte ein ehemaliges Parteimitglied angestrengt. Es war im Oktober zunächst abgewiesen worden und wurde dann neu aufgerollt. Die CHP-Parteiführung weist die Vorwürfe zurück und legte Einspruch beim Obersten Gerichtshof ein. Sie argumentiert zudem, dass eigentlich die Wahlbehörde und nicht ein CHP-Parteichef die Wahlentscheidung treffen sollte.

Der 77-jährige Kilicdaroglu war mehr als zehn Jahre lang Vorsitzender der säkular ausgerichteten CHP. Er unterlag Präsident Erdogan bei der Präsidentschaftswahl 2023 und verlor nach seiner Niederlage schnell an Unterstützung vor allem in der Bevölkerung. Auf Demonstrationen und in den sozialen Medien wurde er teils als «Verräter» beschimpft. Er gilt als schwacher Politiker und damit bevorzugter Gegner Erdogans.

Der Präsident selbst hat sich bislang nicht zu den Geschehnissen geäussert, das Verfahren aber schon in der Vergangenheit als innerparteilichen Konflikt der CHP dargestellt. Unter der Führung des 51-jährigen Özels fuhr die CHP bei der Kommunalwahl 2024 einen überraschenden Erfolg ein und gewann die meisten Bürgermeisterämter im Land. Seitdem wurden zahlreiche oppositionelle Bürgermeister im Zuge von Rechtskonsolidierungsmaßnahmen ihres Amtes entlassen





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