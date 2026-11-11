Die Türkei weist im aktuellen Erntejahr rekordverdächtige 44,8 Mio. Tonnen Getreide auf, davon 24,8 Mio. Tonnen Weizen, was die Versorgungssicherheit stärkt und Importe senkt.

Die türkische Statistikbehörde hat die aktuelle Ernte als Rekordzeitraum erklärt: 44,8 Millionen Tonnen Getreide wurden im Jahr 2023 geerntet - ein Anstieg von 30 Prozent oder 10,5 Millionen Tonnen gegenüber 2022. Die Ertragszahlen zeigen eindeutig, dass die Weizen- und Gerstenernte stark zugenommen haben, während die Maisproduktion leicht zurückgegangen ist.

Weizen- und Gerstenernte steigen deutlich

Die Weizenproduktion erreichte laut Statistiken 24,75 Millionen Tonnen, was einen Zuwachs von 6,8 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Gerste wurde in 10 Millionen Tonnen geerntet, ein Anstieg um 4 Millionen Tonnen. Diese beiden Getreidesorten haben so zu einem erheblichen Teil den Rekordwert beigetragen.

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Die Maisproduktion ist dagegen zurückgegangen: 8,1 Millionen Tonnen Mais wurden erzeugt, 400.000 Tonnen weniger als im Jahr 2022. Diese Veränderung beeinflusst das Gesamtangebot, wirkt aber in der Regelins bereits durch die starke Zunahme von Weizen und Gerste aus.

USA und türkische Angaben divergen

Die US-Forschungsplattform Ukragroconsult hat die türkischen Daten mit denen des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) verglichen. Das USDA schätzte die Weizenproduktion auf 23 Millionen Tonnen, die Gerstenproduktion auf 8,8 Millionen Tonnen und die Maisproduktion auf 7,4 Millionen Tonnen. Die Unterschiede zwischen den beiden Quellen führen zu Unsicherheit über das reale Angebot und die zukünftige Marktentwicklung.

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US-Experten prognostizieren, dass die türkischen Weizenimporte im Wirtschaftsjahr 2026/27 auf 4,5 Millionen Tonnen sinken könnten, im Vergleich zu 6,3 Millionen Tonnen im Vorjahr. Für Gerste wird ein deutlicher Rückgang auf ungefähr 150.000 Tonnen erwartet, und die Maisimporte bleiben bei rund 4,8 Millionen Tonnen.

Auswirkungen auf Einfuhren und Markt

Die Rekordernte dürfte den Importbedarf der Türkei signifikant reduzieren: Industrielle und landwirtschaftliche Konsumenten können sich stärker auf lokale Vermarktung verlassen, wodurch der Druck auf internationale Beschaffungsmärkte abnimmt. Mehr Angebot inländischer Weizen und Gerste bedeutet weniger Belastung für die Weltmärkte und kann Preise stabilisieren.

Gleichzeitig müssen Erzeuger und Händler die Ernteergebnisse sorgfältig überwachen. Hohe Produktionszahlen können zu Preisveränderungen führen, die auf globale Lieferketten zurückgreifen, und die Stabilität der türkischen Agrarsubjekte zu verbessern heißt, weniger Importaufwendungen zu tätigen. Dennoch bleibt Mais weiterhin ein bedeutender Importartikel mit hoher Nachfrage, die Optionen 2026/27 bleiben stark.