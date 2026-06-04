Turbulenz am FC Basel: Valentin Stocker als kommissarischer Sportchef

Der FC Basel bleibt auch nach dem Saisonende turbulent. Die Ernennung von Ex-FCB-Spieler Valentin Stocker zum Sportlichen Leiter sorgt in der neusten Folge des Tamedia-Fussballpodcasts "Dritte Halbzeit" für reichlich Diskussionsstoff.

Der FC Basel bleibt auch nach dem Saisonende turbulent. Die Ernennung von Ex-FCB-Spieler Valentin Stocker zum Sport lichen Leiter sorgt in der neusten Folge des Tamedia-Fussballpodcasts " Dritte Halbzeit " für reichlich Diskussionsstoff.

Stocker agiert dabei als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer. Den Posten übernimmt er kurioserweise nur kommissarisch für das aktuelle Transferfenster. Thomas Schifferle zeigt sich wenig begeistert und bezeichnet die Strategie als "Lösung, die irgendwie so weder Fisch noch Vogel ist". Man habe offensichtlich niemanden gefunden, "bei dem man total überzeugt ist, dass er als Sportchef amten könnte".

Auch Moderator Tilman Pauls wundert sich über die Befristung, denn wenn man restlos überzeugt wäre, würde man stattdessen sagen: "Er ist unser Mann und der ist es für unbestimmte Zeit"





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FC Basel Valentin Stocker Sportlicher Leiter Dritte Halbzeit Turbulenz

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