Ein neues Parkreglement in Turbenthal ZH für Unmut bei der Bevökerung und Regierung, da nun Bewilligungen notwendig sind und formale Fehler und Widerspruche bestehen.

In Turbenthal sorgt ein neues Parkreglement fur Unmut, da nun Bewilligungen notwendig sind und viele die Massnahme als unnötig empfinden. Kritisiert wird, dass es formale Fehler und Widerspruche gibt: Ein erwahnter Gesetzesartikel existiert nicht, und Angaben auf Parktafeln stimmen nicht mit dem Reglement uäberein.

Die Behörden verteidigen die Regelung als Schritt zu einheitlichen Parkvorgaben und weisen finanzielle Motive zurück. Wo einst die Blüte Zeit der Industrialisierung begann, lebt es sich nun in Turbenthal ZH friedlich zwischen Wôldern und einem Fluss. Doch die Idylle tüssiert. Wie in jeder Schweizer Gemeinde kommt es ab und zu zu Streitigkeiten.

Bei einem Thema scheiden sich bei Bevökerung und Regierung die Geister: Parkpl связи. Im Sommer 2025 wurde von der Gemeinde entschieden, die Parkkultur anzupassen...





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Turbenthal Parkreglement Bewilligungen Gemeindehaus Renovierung

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