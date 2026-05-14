Tun - ESC 2026

Nutzen Sie Ihre ESC-Kenntnisse und testen Sie Ihr Medienwissen in unserem Quiz mit. Erfahren Sie, was unsere Promi-Expertinnen über die lustigsten ESC-Songs und die Schweiz auf dem Eurovision Song Contest 2026 zu sagen haben.

Der Eurovision Song Contest , schon wieder. Wir haben die skurrilsten, verrücktesten oder freizügigsten Outfits für Sie sorgfältig ausgewählt und möchten Ihr ESC-Wissen testen. Der 70.

Eurovision Song Contest findet in Wien statt. Für die Schweiz tritt Veronica Fusaro an den Start. Alle Neuigkeiten und Ereignisse finden Sie in unserem Newsblog. Der Eurovision Song Contest hat manche Teilnehmer bereits weltberühmt gemacht, aber auch Stars haben ihr Glück versäumt – manche kläglich.

Können Sie in unserem Quiz mitraten, bevor es mit dem ESC 2026 losgeht? Veronica Fusaro aus Thun fährt für die Schweiz nach Österreich an den Eurovision Song Contest. Im Gepäck hat sie den Song "Alice". Die Chancen sind eher gering.

Oben, was unsere Promi-Expertinnen über die lustigsten ESC-Songs zu sagen haben, und welche Chance hat die Schweiz? Der Eurovision Song Contest 2026 beginnt am Dienstag. Möchten Sie mehr über die überzeugenden Lieder und die unverzehrten Songs erfahren? Weitere Informationen finden Sie im Video





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