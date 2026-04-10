TUM-Forscher entwickeln Ernteroboter für grünen Spargel

Die Technische Universität München (TUM) hat einen Prototypen eines Ernteroboters vorgestellt, der grünen Spargel erkennt und lokalisiert. Der Roboter soll schneller als bestehende Geräte sein und mit menschlichen Erntehelfern konkurrieren können. Die Entwicklung zielt auf eine effizientere und kostengünstigere Spargelernte ab.

Die Automatisierung im arbeitsintensiven Spargelanbau macht weitere Fortschritte. Forscher der Technischen Universität München (TUM) haben einen neuen Prototypen eines Ernteroboters entwickelt, der in der Lage ist, reifen grünen Spargel zu erkennen und zu lokalisieren. Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung, da die natürliche Variabilität im Wachstum der Spargelstangen und die Unebenheiten des Geländes die Ernte mit Robotern bislang erschwert haben.

Der Roboter nutzt Bilddaten von Kameras, um den Spargel zu identifizieren. Laut den Forschern arbeitet der Prototyp deutlich schneller als andere bereits existierende Geräte auf dem Markt. Die Entwicklung markiert einen wichtigen Schritt in Richtung effizienterer und kostengünstigerer Spargelernte. Die Forscher planen nun, die Erkennungsalgorithmen zu optimieren und die weiteren Roboterfunktionen zu entwickeln. \Im nächsten Schritt der Entwicklung steht die Verbesserung der Erkennungsalgorithmen im Fokus. Sobald diese Prozessstufe optimiert ist, werden die weiteren Funktionen des Roboters erarbeitet. Das TUM-Team plant, die Daten der Spargelerkennung an den Roboterantrieb weiterzuleiten, um die Ernte zu ermöglichen. Dabei muss der Roboter seine eigene Bewegung berücksichtigen, da sich die relative Position des Spargels zwischen der Lokalisierung und dem eigentlichen Erntevorgang verschiebt. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, da der Roboter präzise agieren muss, um den Spargel effektiv zu ernten, während er sich gleichzeitig über das Feld bewegt. Die Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass ihr Roboter in der Lage sein wird, mit menschlichen Erntehelfern zu konkurrieren. Sie haben berechnet, dass eine Geschwindigkeit von mindestens 0,33 Metern pro Sekunde erforderlich ist, um wettbewerbsfähig zu sein. Der Prototyp übertrifft mit seinen Bewegungsmöglichkeiten die derzeitigen Marktstandards deutlich. Auf unebenem Gelände kann er sich mit bis zu 0,8 Metern pro Sekunde fortbewegen, auf ebenem Gelände sogar mit bis zu 1 Meter pro Sekunde. \Die Entwicklung dieses Ernteroboters stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Landwirtschaft dar. Die Fähigkeit, Spargel effizient und schnell zu ernten, birgt ein enormes Potenzial zur Steigerung der Produktivität und zur Reduzierung der Arbeitskosten. Der Einsatz von Robotern in der Landwirtschaft ist nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern auch eine Antwort auf den zunehmenden Fachkräftemangel in diesem Sektor. Durch die Automatisierung der Ernte können Landwirte ihre Abhängigkeit von saisonalen Arbeitskräften verringern und gleichzeitig die Qualität und Konsistenz der Ernte verbessern. Die Forscher der TUM arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Roboters, um ihn noch leistungsfähiger und zuverlässiger zu machen. Ziel ist es, eine nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Lösung für die Spargelernte zu schaffen, die sowohl den Anforderungen der Landwirte als auch den ökologischen Aspekten Rechnung trägt. Die Studie kann in englischer Sprache nachgelesen werden





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