TUI Last Minute Angebote: Bis zu 50 Prozent Rabatt auf Flugpauschalreisen und Hotelangebote

Mit den TUI Last Minute Angeboten kannst du von bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Flugpauschalreisen und Hotelangebote profitieren. Der Rabatt ist gültig bis zum 31. August 2026 für den Reisezeitraum bis zum 08. November 2026.

Wenn du Lust auf Sommerferien hast, profitierst du bei TUI von bis zu 50 Prozent auf Last Minute Angebote . Hier erfährst du, worauf du dich freuen kannst.

Du kannst dich einer Auszeit unter Palmen freuen, wenn du jetzt buchst. Hier erfährst du mehr zu ausgewählten Destinationen – und warum sich der FLEX TARIF lohnt. Der Sommer rückt näher und damit auch die Zeit, sich um die Ferienplanung zu kümmern. Noch nichts gebucht?

Umso besser! Denn: Mit den TUI Last Minute Angeboten profitierst du von bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Flugpauschalreisen und Hotelangebote. Der Rabatt ist gültig bis zum 31. August 2026 für den Reisezeitraum bis zum 08.

November 2026. Mallorca vereint traumhafte Strände mit historischen Bauten und einer wunderschönen, vielseitigen Natur. Die Baleareninsel im Mittelmeer versprüht ein besonderes Ferienfeeling und lädt dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Das Cap Formentor ermöglicht eine eindrucksvolle Aussicht auf das Meer bis zu Mallorcas Schwesterinsel Menorca.

Mystische Klöster in Meteora, antike Tempel in Athen und Traumstrände, soweit das Auge reicht: Griechenland bietet zahlreiche Möglichkeiten, das Land nach eigenem Gusto zu entdecken. In Erinnerung bleiben wird garantiert auch die authentische griechische Küche, die durch ihre frischen Zutaten überzeugt – ganz zu schweigen von der gelebten Gastfreundschaft. Schon der Blick auf diesen Strand löst Fernweh aus. Höchste Zeit also, Sommerferien zu buchen.

Auch in der Türkei spürst du die Freundlichkeit der Einheimischen und kommst in den Genuss einer faszinierenden Kultur. Prachtvolle Moscheen, antike Städte und majestätische Paläste zeugen von der reichen Geschichte des Landes. Daneben bieten pulsierende Metropolen und idyllische Küsten die beste Ausgangslage für traumhafte Ferien. Sommerferien beginnen nicht erst bei der Ankunft an deinem Traumziel.

Bereits der Flug dorthin sollte entspannend sein und die Vorfreude auf die Auszeit steigen lassen. Genau deshalb lohnt sich der Flug mit Edelweiss. Edelweiss steht für Schweizer Qualität, auf die du dich verlassen kannst. Die Fluggesellschaft bringt dich nonstop und bequem an dein Reiseziel – ganz ohne Stress.

Das erste Sportgepäck bis 23 Kilo fliegt kostenlos mit (gilt nicht für Codeshare Flüge oder kombinierte Flüge mit anderen Fluggesellschaften wie zum Beispiel SWISS und Lufthansa). Je nach Flugzeit erhältst du einen Snack, ein kaltes oder ein warmes Menü. Alkoholfreie Getränke sind inklusive (alkoholische Getränke gegen Aufpreis). Im TUI Last Minute Angebot inbegriffen sind ausgewählte Flugpauschalreisen.

Aber nicht nur! Je nach Destination profitierst du auch bei eigener Anreise von bis zu 50 Prozent Rabatt auf Hotelangebote. In Österreich etwa lockt das Tirol mit seiner eindrucksvollen Alpenwelt, die zu ausgedehnten Wanderungen oder aussichtsreichen Velotouren einlädt. In Italien hingegen wird Dolce Vita grossgeschrieben – beispielsweise an den weiten Sandstränden an der Adria.

Die Adria gehört zu den beliebtesten Reisezielen für abwechslungsreiche Ferien. Höchste Zeit also, die Region diesen Sommer auf eigene Faust zu entdecken. Manchmal verläuft das Leben nicht nach Plan. Genau deshalb gibt es den TUI FLEX TARIF, mit dem du bis kurz vor der Abreise kostenlos stornieren oder umbuchen kannst.

Buchst du den FLEX TARIF dazu, bleibst du bis zur (fast) allerletzten Minute flexibel. Der FLEX TARIF kann bei vielen Angeboten ganz einfach dazugebucht werden.





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