Tuberkulose in der Schweiz: Aktuelle Lage, Risiken und Behandlung

Obwohl Tuberkulose in Industrieländern zurückgeht, werden in der Schweiz jährlich rund 550 Fälle registriert. Dieser Artikel informiert über die Krankheit, ihre Übertragung, Risikogruppen, Behandlungsmöglichkeiten und Präventionsmaßnahmen.

Tuberkulose , eine seit Jahrzehnten in Industrieländern zurückgehende, aber dennoch relevante Infektionskrankheit , stellt auch in der Schweiz eine anhaltende Herausforderung dar. Jährlich werden hierzulande rund 550 neue Fälle registriert, was die Notwendigkeit von Aufklärung und Prävention unterstreicht.

Die Krankheit, verursacht durch das Bakterium Mycobacterium tuberculosis, betrifft primär die Lunge, kann sich aber auch auf andere Organe wie Knochen, Haut oder die Hirnhäute ausweiten. Die Übertragung erfolgt über die Luft, genauer gesagt durch Aerosole, die beim Husten oder Niesen infizierter Personen freigesetzt werden. Eine Ansteckung erfordert in der Regel einen längeren und intensiven Kontakt, weshalb Tuberkulose häufig innerhalb von Familien oder ähnlichen Gemeinschaftsumgebungen auftritt.

Weltweit werden jährlich etwa neun Millionen Menschen neu an Tuberkulose erkranken, was die globale Bedeutung dieser Krankheit verdeutlicht. Bei einer Infektion mit Mycobacterium tuberculosis verläuft der Krankheitsverlauf sehr unterschiedlich. Bei etwa der Hälfte der Infizierten ist das Immunsystem in der Lage, die Bakterien vollständig zu eliminieren, ohne dass es zu einer manifesten Erkrankung kommt.

Die andere Hälfte der Infizierten trägt die Erreger zwar im Körper, diese werden jedoch vom Immunsystem eingekapselt und bleiben inaktiv – man spricht von einer latenten Tuberkuloseinfektion. Diese Personen sind zwar nicht ansteckend, können aber unter bestimmten Umständen, beispielsweise bei einer Schwächung des Immunsystems, später im Leben erkranken. Tatsächlich erkranken nur etwa fünf bis zehn Prozent der frisch Infizierten innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Ansteckung an Tuberkulose.

Bestimmte Personengruppen sind einem höheren Risiko ausgesetzt, darunter Kleinkinder und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, beispielsweise aufgrund einer HIV-Infektion oder der Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) betont die Bedeutung der Risikobewertung und der frühzeitigen Diagnostik in diesen Gruppen. Die Situation in der Schweiz ist durch eine hohe Anzahl von Fällen bei Personen geprägt, die aus Regionen mit einer hohen Tuberkuloseprävalenz stammen, insbesondere aus Afrika und Asien.

Innerhalb der einheimischen Bevölkerung sind vor allem ältere Menschen betroffen, die sich möglicherweise bereits in ihrer Kindheit infiziert haben, wobei die Krankheit erst im späteren Lebensverlauf ausbricht. Die gute Nachricht ist, dass Tuberkulose in den meisten Fällen gut behandelbar ist. Eine Therapie mit speziellen Antibiotika, den sogenannten Antituberkulotika, über einen Zeitraum von mehreren Monaten führt in der Regel zur vollständigen Heilung. Ohne Behandlung kann Tuberkulose jedoch einen langwierigen Verlauf nehmen und letztendlich tödlich enden.

Ein wachsendes Problem stellt die zunehmende Resistenz der Erreger gegen die gängigen Medikamente dar. In einem kleinen, aber zunehmenden Anteil der Fälle sind die Bakterien resistent gegen die wichtigsten Antibiotika, was die Behandlung erheblich erschwert und verlängert. Daher ist eine sorgfältige Überwachung der Therapie und die Entwicklung neuer Medikamente von entscheidender Bedeutung. Eine Impfung gegen Tuberkulose ist in der Schweiz nicht flächendeckend verfügbar.

Sie wird lediglich für Neugeborene und Säuglinge bis zum Alter von zwölf Monaten empfohlen, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, beispielsweise wenn sie dauerhaft in einem Land mit hoher Tuberkuloseprävalenz leben werden. In solchen Fällen wird empfohlen, die Impfung im jeweiligen Zielland durchführen zu lassen. Die Prävention von Tuberkulose umfasst neben der Impfung auch die frühzeitige Erkennung und Behandlung von latenten Infektionen sowie die Verbesserung der Lebensbedingungen in Risikogruppen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.

Die kontinuierliche Überwachung der Fallzahlen und die Anpassung der Präventionsstrategien sind unerlässlich, um Tuberkulose auch in der Schweiz weiterhin erfolgreich zu bekämpfen





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