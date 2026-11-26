TSG Hoffenheim gewinnt das Spiel gegen SK Puntigamer Sturm Graz deutlich mit 3:1. Tore von Hlozek, Conté und Moerstedt sichern den klaren Sieg der Gastgeber.

Die TSG Hoffenheim hat ihr Spiel gegen den SK Puntigamer Sturm Graz mit einem klaren 3:1-Sieg abgeschlossen. Die Gastgeber zeigten eine dominierende Leistung, die durch drei präzise Tore von Adam Hlozek, Bambasé Conté und Max Moerstedt gekennzeichnet war. Das Spiel endete mit einem deutlichen Vorteil für die TSG, während der SK Puntigamer Sturm Graz trotz einiger Chancen keine Ausgleichsmöglichkeiten nutzte.

Entscheidung durch Moerstedt und Kramaric

Der entscheidende Moment fiel in der Schlussphase des Spiels, als Max Moerstedt für die TSG Hoffenheim das Tor zum 3:1 markierte. Er traf mit dem rechten Fuß von links innerhalb des Strafraums und legte damit den Grundstein für den endgültigen Sieg. Die Vorarbeit leistete Andrej Kramaric, der nach einem schnellen Konter die Ballfreigabe für den Treffer besorgte. Dieser Treffer unterstrich die Effizienz der TSG Hoffenheim in wichtigen Situationen und beendete jegliche Hoffnung auf einen Rückverlauf des SK Puntigamer Sturm Graz.

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Sturm Graz scheitert an Heil und Verteidigung

Trotz einiger Druckphasen konnte der SK Puntigamer Sturm Graz nicht gleichziehen. Jürgen Heil, der Torwart der Gäste, musste in der 89. Minute eine Parade zeigen, als er einen Schuss aus der Strafraummitte mit dem rechten Fuß parierte. Zwar erzielte der SK Puntigamer Sturm Graz in der zweiten Halbzeit durch Jon Gorenc Stankovic eine gelbe Karte, doch dies änderte nichts am Spielverlauf. Die Abwehr der TSG Hoffenheim, angeführt durch Spieler wie Vladimír Coufal und Patrick Wimmer, verhinderte weitere gefährliche Angriffe der Gäste.

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Wechsel und taktische Anpassungen im Spiel

Die TSG Hoffenheim nutzte ihre Bank effektiv, um die Kontrolle zu behalten. Mit dem Einwechslung von Bambasé Conté für Mats Rots und später von Adam Daghim sowie Tim Lemperle für Mats Rots, sicherte sich die TSG Hoffenheim neue Impulse. Der SK Puntigamer Sturm Graz reagierte mit dem Wechsel von Nelson Weiper für Oumar Diakité und Emran Soglo für Luís Balbo, doch diese Änderungen konnten das Blatt nicht wenden. Die Taktik der TSG Hoffenheim blieb konsequent, während der SK Puntigamer Sturm Graz mit individuellen Fehlern wie einem abseitsgestellten Oumar Diakité zu kämpfen hatte.

Konsequenzen und Ausblick für die TSG

Der Sieg der TSG Hoffenheim festigt die Position der Mannschaft und zeigt die Tiefe des Kaders. Mit Spielern wie Koki Machida, Fisnik Asllani und Alexander Prass hatte die TSG Hoffenheim viele Optionen, um das Spiel zu kontrollieren. Die TSG Hoffenheim wird nun auf diese Leistung aufbauen und im nächsten Spiel gegen weitere Gegner antreten müssen, um die Form beizubehalten. Der SK Puntigamer Sturm Graz muss seine Defensive überdenken, da er in diesem Spiel zu viele Chancen verschwendet hat und am Ende deutlich unterlag.