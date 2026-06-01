Tschechiens Ministerpräsident Babiš bekräftigt Nähe zu Trump und kritisiert EU

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš hat in einem offenen Interview mit der Financial Times seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump bestätigt und die Europäische Union scharf kritisiert. Babiš positioniert sich damit als einer der prominentesten EU-Kritiker unter Europas Regierungschefs.

Tschechien s Ministerpräsident Andrej Babiš hat in einem offenen Interview mit der Financial Times seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump bestätigt und die Europäische Union scharf kritisiert.

Babiš, ein Unternehmer und Milliardär, der seit Dezember wieder an der Regierung steht, positioniert sich damit als einer der prominentesten EU-Kritiker unter Europas Regierungschefs. Er äußerte sich besonders deutlich zu Trump, der ihn fünfmal getroffen hat.

"Ich bin ein Trumpist", sagte Babiš. "Ich habe ihn fünfmal getroffen und wurde dafür kritisiert, aber das sollte für uns ein Vorteil sein. " Babiš räumte auch ein, dass Tschechien das Nato-Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts in diesem Jahr wahrscheinlich verfehlen werde. Deutlich schärfer fiel sein Urteil über die Europäische Union aus.

Die EU steuere mit ihrer Klima- und Dekarbonisierungspolitik wirtschaftlich in die falsche Richtung und gefährde ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit.

"Die EU ist jetzt wahrscheinlich auf demselben Weg wie das Ende des Römischen Reiches", sagte Babiš. Die europäischen Institutionen würden die Wirtschaft mit ihrer Politik in den Abgrund treiben. Auch die Nato bekam ihr Fett weg. Zwar bekannte sich Babiš zum neuen Ziel, die Verteidigungsausgaben bis 2035 auf 3,5 Prozent des BIP zu erhöhen.

Zugleich warnte er jedoch davor, militärische Stärke auf Prozentzahlen zu reduzieren. Entscheidend seien Fähigkeiten und Einsatzbereitschaft, nicht politische Rechenspiele mit Haushaltszahlen.

"Wenn wir nur über Prozentsätze sprechen, weiß ich nicht, wie Europa dadurch wirklich verteidigungsfähiger werden soll", sagte er. Babiš sprach sich zudem für eine Wiederbelebung der Visegrád-Gruppe mit Polen, Ungarn und der Slowakei aus, um den Einfluss Mitteleuropas innerhalb der EU zu stärken. Die Aussagen dürften in Brüssel aufmerksam registriert werden. Babiš präsentiert sich darin als Politiker, der den transatlantischen Draht zu Trump pflegt, die EU-Granden frontal angreift und die Grundannahmen der europäischen Sicherheits- und Klimapolitik offen infrage stellt.

Im selben Interview sprach er sich auch für eine Wiederbelebung der Visegrád-Gruppe aus, um den Einfluss Mitteleuropas innerhalb der EU zu stärken. Die Visegrád-Gruppe besteht aus Tschechien, Polen, Ungarn und der Slowakei und soll den Einfluss dieser Länder innerhalb der EU stärken. Babiš' Aussagen dürften in Brüssel aufmerksam registriert werden, da er sich als Politiker präsentiert, der den transatlantischen Draht zu Trump pflegt, die EU-Granden frontal angreift und die Grundannahmen der europäischen Sicherheits- und Klimapolitik offen infrage stellt





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