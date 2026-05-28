Tscheche Jakub Mensik bricht zusammen nach Sieg über Argentinier Federico Navone

Der Tscheche Jakub Mensik hat sich am Mittwoch nach einem epischen Kampf durchgesetzt und in der 2. Runde des French Open weitergekommen. Sein Sieg über den Argentinier Federico Navone dauerte 4 Stunden und 41 Minuten und endete mit einem 6:3, 2:6, 6:4, 1:6 und 7:6-Sieg.

Der Tscheche Jakub Mensik hat sich am Mittwoch nach einem epischen Kampf durchgesetzt und in der 2. Runde des French Open weitergekommen. Sein Sieg über den Argentinier Federico Navone dauerte 4 Stunden und 41 Minuten und endete mit einem 6:3, 2:6, 6:4, 1:6 und 7:6-Sieg.

Nach dem Sieg brach Mensik jedoch völlig erschöpft zusammen und musste mit Unterstützung der Ärzte aufstehen. Er beschrieb die Bedingungen als 'krank', bei denen es auf dem Platz zu Krämpfen gekommen wäre. Trotz der Erschöpfung freute sich Mensik über seinen Einzug in die dritte Runde und gab an, dass er nie einen Sieg haben würde, wenn er nicht lächeln könnte.

Sein nächster Gegner, Alex De Minaur, geht jedoch völlig ausgeruht in die Drittrundenpartie, was die Vorzeichen für den Tschechen nicht günstig erscheinen lassen





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