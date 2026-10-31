Truth Social verkauft schnelleren Zugang zu Trump-Posts an Bloomberg und Wall-Street-Firmen

Truth Social hat Insidern zufolge Bloomberg und zwei Wall-Street-Firmen als Kunden für schnelleren Zugang zu Trumps Posts gewonnen. Die Firmen zahlen bis zu 100.000 Dollar pro Monat.

Die von US-Präsident Donald Trump gegründete Social-Media-Plattform Truth Social hat Insidern zufolge den Finanzdatendienstleister Bloomberg und zwei Wall-Street-Firmen als Kunden für einen schnelleren Zugang zu den Posts des Präsidenten gewonnen. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen zahlen die Firmen dem Dienst bis zu 100.000 Dollar pro Monat. Bei den beiden Wall-Street-Firmen handele es sich um die auf Hochfrequenzhandel spezialisierten Unternehmen Susquehanna International Group und Jump Trading.

API-Dienst verschafft Zeitvorteil bei Trump-Posts

Der Dienst verschafft Abonnenten über eine Programmierschnittstelle (API) einen Zeitvorteil bei Trumps Beiträgen, die die Finanzmärkte bewegen könnten. Kritiker bemängeln, dies sei unethisch und verschaffe Händlern einen Vorteil gegenüber Privatanlegern. Truth Social hatte den Dienst im Juli angekündigt. Es dürfte das erste Mal sein, dass ein mit einem amtierenden Präsidenten verbundenes Unternehmen den Zugang zu dessen Äusserungen verkauft.

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Truth Social weist Bericht als irreführend zurück

In einer Stellungnahme erklärte Truth Social, das Unternehmen biete ein branchenübliches API-Produkt an, für das eine erhebliche Nachfrage in allen Branchen bestehe. Man nehme die Vertraulichkeit der Kunden ernst. Der Bericht basiere auf irreführenden Informationen, die von anonymen Informanten verbreitet würden, um dem Unternehmen, seinen Kunden und Aktionären zu schaden. Ein Sprecher des Weissen Hauses, Davis Ingle, sagte, weder Trump noch seine Familie seien direkt an Anlageentscheidungen beteiligt. Präsident Trump handele nur im besten Interesse aller US-Bürger – deshalb hätten sie ihn mit überwältigender Mehrheit in dieses Amt wiedergewählt.

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Klage gegen Bezahlmodell und Reaktionen

Gegen das Bezahlmodell von Truth Social ist eine Klage anhängig. Darin wird argumentiert, eine finanzielle Hürde für Regierungsinformationen sei möglicherweise verfassungswidrig. Die Nachrichtenagentur Reuters, ein Konkurrent von Bloomberg, erklärte, man werde den Dienst prüfen, habe aber derzeit keine Pläne, ihn zu abonnieren. Die Familienstiftung des Präsidenten hält 41 Prozent an Trump Media, deren alleiniger Begünstigter Trump ist. Die Aktien des Unternehmens haben in diesem Jahr mehr als 50 Prozent an Wert verloren.