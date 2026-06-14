Der Iran-Konflikt ist nicht beendet, die Inflation explodiert - und nun droht Donald Trump auch noch massiver Widerstand aus den Reihen der eigenen Partei. Trumps Zustimmungswerte sinken - Inflation & Iran-Krieg belasten den US-Präsidenten stark.

Der Iran-Konflikt ist nicht beendet, die Inflation explodiert - und nun droht Donald Trump auch noch massiver Widerstand aus den Reihen der eigenen Partei. Trumps Zustimmungswerte sinken - Inflation & Iran-Krieg belasten den US-Präsidenten stark.

Die Abgeordneten könnten sich vor den Midterms im November offen gegen ihn stellen. Zum Start der Fussball-WM sollte der Konflikt mit dem Iran eigentlich beendet sein. Trump wollte einen Sieg verkünden, sich als Friedensbringer inszenieren. Doch daraus wurde nichts: Die USA und der Iran griffen sich in dieser Woche erneut gegenseitig an.

Trump verkündete zwar am Samstag, eine Friedensvereinbarung solle am Sonntag unterzeichnet werden - der Iran dementierte prompt. Bislang hielt Donald Trump seine Partei mit einem entscheidenden Instrument in der Spur: Er verteilte oder verweigerte seinen Abgeordneten das Endorsement - seine offizielle Unterstützung für die Midterm Elections im November. Wer Trumps Gunst verlor, hatte schlechtere Karten bei den Vorwahlen. Doch diese Phase läuft aus.

Baum sagt: Die Vorwahlsaison geht zu Ende, was die Republikaner im Kongress von einer unmittelbaren Gefahr für Trump macht. Die Inflation, die sich in den USA stark verhob, ist ein weiterer Grund für Trumps sinkende Zustimmung. Die Preise für Lebensmittel, Benzin und andere Güter stiegen um 23,5 Prozent für Lebensmittel, um 40 Prozent für Benzin. Auf die gestiegenen Zahlen angesprochen, sagte Trump am Mittwoch: Die Zahlen waren großartig.

Ich liebe die Zahlen. Dass den Präsidenten die öffentliche Stimmung zunehmend beunruhigt, zeigt ein weiteres Detail: Am Freitag starteten die USA mit einem 4:1-Sieg gegen Paraguay in die Heim-WM - doch Trump sah nicht einmal zum Spielfeld. Der Präsident saß im Stadion, aber er schaute nicht auf das Spielfeld. Seine Aufmerksamkeit galt anderen Dingen.

Die Abgeordneten könnten sich vor den Midterms im November offen gegen ihn stellen. Die Abgeordneten könnten sich vor den Midterms im November offen gegen ihn stellen





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