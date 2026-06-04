Trumps Spagat zwischen WM-Feier und Iran-Krieg

Die Fussball-WM in den USA sollte für Donald Trump ein grosses PR-Spektakel werden. Doch der anhaltende Krieg mit dem Iran überschattet das Turnier und birgt politische Risiken, insbesondere durch die Teilnahme der iranischen Mannschaft. Ein mögliches Aufeinandertreffen mit dem US-Team und die Sorge vor iranischer Sympathiewerbung machen das Event zu einem heiklen Balanceakt für den Präsidenten.

Der Konflikt mit dem Iran überschattet die bevorstehende Fussball-Weltmeisterschaft in den USA und stellt Präsident Donald Trump vor ein Dilemma. Eigentlich sollte der Sommer 2025 eine Reihe von grossen Events werden, die seinem Image zugutekommen: den Auftakt macht die WM ab dem 11.

Juni, gefolgt von Trumps 80. Geburtstag am 14. Juni mit spektakulären Käfigkämpfen vor dem Weissen Haus und den Feierlichkeiten zum 250. US-Unabhängigkeitstag am 4.

Juli. Doch der anhaltende Krieg mit dem Iran lastet schwer auf der Stimmung und gefährdet Trumps Pläne, das Turnier für Public Relations in eigener Sache zu nutzen. Besonders brisant: die iranische Nationalmannschaft nimmt teil, hat ihr Quartier wegen politischer Differenzen in die USA nach Mexiko verlegt und könnte in der K.o. -Runde am 3.

Juli auf die amerikanische Auswahl treffen. Schon jetzt ist Iran im WM-Kontext in den Schlagzeilen - wegen der umstrittenen Visa-Entscheidung und der Sorge, das Team könne Sympathien gewinnen und der iranischen Führung politischen Rückenwind verschaffen. Politikwissenschaftler warnen, dass sportliche Erfolge des Iran in die politische Sphäre übersetzt werden könnten. Was initially als Ablenkung von innenpolitischen Problemen und sinkenden Beliebtheitswerten dienen sollte, entwickelt sich zu einem heiklen Balanceakt.

Trump, selbst mit einem dubiosen FIFA-Friedenspreis ausgezeichnet, hatte die Teilnahme Irans zunächst infrage gestellt, dann aber FIFA-Chef Gianni Infantino freie Hand gelassen. DieWaffenruhe ist brüchig, Verhandlungen laufen, doch eine schnelle Lösung des Krieges ist nicht in Sicht. Gleichzeitig wächst innerparteilicher Druck und die Bevölkerung ist kriegsmüde. In den USA selbst ist von WM-Fieber kaum etwas zu spüren - Fussball ist dort keine Top-Sportart.

Stattdessen scheint Trump sich mehr auf die UFC-Kämpfe zu seinem Geburtstag zu konzentrieren. Das Turnier könnte also sowohl Chance als auch Risiko sein: Einerseits verspricht es positive Bilder einer gastfreundlichen Nation, andererseits droht es durch politische Eskalationen oder ein mögliches Aufeinandertreffen mit dem Iran zum unerwünschten Politikum zu werden. Für Trump wird dieser Sommer zu einem Spagat zwischen globalem Sportereignis und geopolitischer Krise





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