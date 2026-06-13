Trumps Namen am Kennedy Center entfernt - Kontroversen um Geburtstagsfeier und 86-47-Zeichen

Nach Ablauf einer gerichtlichen Frist wurde Donald Trumps Name vom Kennedy Center entfernt. Gleichzeitig sorgt ein Geburtstagsfest auf dem South Lawn des Weißen Hauses für Diskussionen, und die Polizei ermittelt wegen verdächtiger Verfärbungen auf der National Mall.

Arbeiter haben den Namen von US-Präsident Donald Trump von der Fassade des Kennedy Center s in Washington D.C. entfernt. Dies geschah, nachdem eine gerichtlich angeordnete Frist abgelaufen war.

Ein Richter hatte zuvor entschieden, dass nur der Kongress über eine Namensänderung des Kulturzentrums bestimmen könne. Der von Trump eingesetzte Vorstand des Kennedy Centers hatte versucht, die Frist zu verlängern, scheiterte jedoch vor Gericht. Am frühen Samstagmorgen wurde das Baugerüst mit Planen verhüllt, und die Arbeiter entfernten den Namen. Eine Menschenmenge feierte die Entfernung und skandierte Parolen.

Der Vorfall ist Teil einer anhaltenden Auseinandersetzung um die Benennung des Centers, das ursprünglich nach Präsident John F. Kennedy benannt war. Trump hatte die Führung des Centers nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus ausgetauscht und sich selbst zum Vorsitzenden ernannt. Die demokratische Kongressabgeordnete Joyce Beatty hatte Klage gegen die Umbenennung eingereicht, woraufhin der Richter anordnete, alle Verweise auf Trump zu entfernen. Parallel dazu sorgt ein für Sonntag geplantes Geburtstagsfest für Trump auf dem South Lawn des Weißen Hauses für Kontroversen.

Ein Richter wies eine Klage von Aktivisten und einem Vietnamkriegsveteranen ab, die die Veranstaltung verhindern wollten. Die Kläger argumentierten, dass das Event privat und profitorientiert sei und nicht auf dem Gelände des Weißen Hauses stattfinden dürfe. Der Richter befand jedoch, dass kein irreparabler Schaden nachgewiesen wurde und warf den Klägern eine unangemessene Verzögerung vor, da die Veranstaltung bereits seit Monaten geplant sei. Eine 600 Tonnen schwere Stahlkonstruktion für Kampfsportvorführungen wurde bereits auf dem Rasen errichtet.

Die Entscheidung stieß auf Kritik von Demokraten, die eine Vermischung von öffentlichem Raum und privaten Interessen bemängeln. Zudem untersucht die Polizei in Washington Verfärbungen auf dem Rasen der National Mall, die die Zahlenkombination 86 47 bilden. Diese Kombination wird von Trump-Anhängern als Aufruf zu einem Attentat auf den Präsidenten interpretiert, da Trump der 47. Präsident ist und die Zahl 86 laut Wörterbuch als Aufforderung zum Töten gedeutet werden kann.

Das US-Innenministerium bezeichnete die Aktion als geistesgestörten Vandalismus. Die Ermittlungen laufen, und es werden mögliche Täter gesucht. Die Zahlenkombination ist bereits Gegenstand eines Prozesses gegen den ehemaligen FBI-Direktor James Comey, der ein Bild mit den Zahlen auf Instagram gepostet hatte. Comey bestreitet einen Gewaltaufruf.

Die National Mall ist Schauplatz für die geplanten Geburtstagsfeierlichkeiten, was zusätzliche Spannungen erzeugt





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