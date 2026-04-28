Trumps fordern Entlassung von Jimmy Kimmel nach Gala-Vorfall

Donald und Melania Trump fordern die Entlassung des Late-Night-Moderators Jimmy Kimmel, nachdem dieser während seiner Show Witze über die Familie Trump gemacht hatte. Die Trumps sehen in Kimmels Äußerungen nun einen Aufruf zur Gewalt, insbesondere im Kontext eines Angriffsversuchs bei einer Gala der Hauptstadtpresse.

Donald und Melania Trump haben mit scharfer Kritik an Jimmy Kimmel reagiert und fordern Konsequenzen für den Late-Night-Moderator. Auslöser ist ein Spott über die Familie Trump während der Aufzeichnung seiner Show, der nun im Kontext eines kürzlichen Angriff sversuchs auf eine Gala der Hauptstadtpresse neu bewertet wird.

Kimmel hatte im Vorfeld der Gala, die zwei Tage später von einem Vorfall überschattet wurde, die Trumps parodiert. Insbesondere ein Kommentar zu Melania Trump, in dem er sie als "wunderschön, Mrs. Trump, Sie haben das Leuchten einer werdenden Witwe" bezeichnete, hat die Empörung der Trumps hervorgerufen. Dieser Kommentar, so argumentieren die Trumps, sei nun in einem völlig neuen Licht zu sehen, nachdem bei der Gala Schüsse abgegeben wurden.

Die Trumps werfen Kimmel vor, mit seinen Witzen einen Aufruf zur Gewalt formuliert zu haben und fordern seinen Sender, ABC, und dessen Mutterkonzern Disney auf, ihn unverzüglich zu entlassen. Donald Trump äußerte sich auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social in drastischen Worten und bezeichnete Kimmels Äußerungen als "verabscheuungswürdig" und "Aufruf zur Gewalt". Melania Trump unterstützte die Forderungen ihres Mannes und schrieb auf X, dass Personen wie Kimmel nicht länger die Möglichkeit haben sollten, "jeden Abend Hass zu verbreiten".

Die Kritik der Trumps erstreckt sich nicht nur auf den konkreten Kommentar, sondern auch auf die generelle Art und Weise, wie Kimmel in seiner Sendung über Donald Trumps Gesundheit und die angebliche Unzufriedenheit Melania Trumps mit ihrem Ehemann spottet. Sie sehen darin eine systematische Diffamierung und eine gefährliche Eskalation, die nun durch den Vorfall bei der Gala eine neue Dimension erreicht habe. Die Trumps betonen, dass Kimmels Äußerungen nicht als bloße Satire abgetan werden können, sondern eine ernsthafte Bedrohung darstellen.

Sie fordern eine klare Verurteilung seines Verhaltens und eine sofortige Reaktion seitens des Senders und des Mutterkonzerns. Die Forderung nach Kimmels Entlassung wird von den Trumps mit Nachdruck bekräftigt, und sie appellieren an die Verantwortung von Disney und ABC, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Sie argumentieren, dass Kimmels Äußerungen eine toxische Atmosphäre schaffen, die zu Gewalt und Hass anstiftet.

Die Trumps sind der Ansicht, dass eine Entlassung Kimmels ein deutliches Signal senden würde, dass solche Verhaltensweisen nicht toleriert werden und dass die Verbreitung von Hass und Gewalt in der Gesellschaft keinen Platz hat. Die Situation hat eine breite öffentliche Debatte ausgelöst, in der die Grenzen der Satire und die Verantwortung von Medienpersönlichkeiten diskutiert werden. Während einige Kimmels Kommentar als harmlosen Witz abtun, sehen andere darin eine gefährliche Grenzüberschreitung, insbesondere im Kontext des Angriffsversuchs bei der Gala.

Die Reaktion von Disney und ABC wird mit Spannung erwartet, da sie möglicherweise weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft von Jimmy Kimmel und die Debatte über Meinungsfreiheit und Verantwortung in den Medien haben wird. Die Trumps haben angekündigt, dass sie nicht ruhen werden, bis Kimmel zur Rechenschaft gezogen wird und die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Sie betrachten den Vorfall als einen Weckruf für die Medienindustrie und fordern eine umfassende Überprüfung der ethischen Standards und der Verantwortung von Medienpersönlichkeiten





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