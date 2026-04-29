Trumps empfangen König Charles und Camilla mit opulentem Staatsdinner im Weißen Haus

Das US-Präsidentenpaar Donald und Melania Trump begrüßte König Charles III. und Königin Camilla mit einem luxuriösen Vier-Gänge-Menü im Weißen Haus. Das Menü, von First Lady Melania Trump ausgewählt, wurde von Prominenten wie Jeff Bezos und Tim Cook genossen. Der Besuch steht im Zeichen des 250. Jahrestags der US-Unabhängigkeit und umfasst weitere Stationen in New York, Virginia und Bermuda.

Das US-Präsidentenpaar Donald und Melania Trump empfing am Dienstag König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) mit einem opulenten Staatsdinner im Weißen Haus. Das Menü, persönlich von First Lady Melania Trump (56) ausgewählt, bestand aus vier exquisiten Gängen und wurde in Anwesenheit prominenter Gäste wie Jeff Bezos (62) und Tim Cook (65) serviert.

Der erste Gang bestand aus einer Gemüsevelouté, einer cremigen Sauce aus dem Garten des Weißen Hauses, garniert mit Palmherzen, gerösteten Schalotten und Minze. Die Velouté, eine klassische französische Sauce aus Mehlschwitze und Fond, bildete den perfekten Auftakt. Als zweiter Gang folgten Frühlingskräuter-Ravioli, gefüllt mit Ricotta und Morcheln, die mit einer Parmesan-Emulsion verfeinert wurden. Die Kräuter stammten direkt aus dem Küchengarten des Weißen Hauses.

Der Hauptgang war ein französischer Klassiker: Dover Sole Meunière, eine in Butter gebratene Seezunge mit brauner Butter-Zitronen-Sauce, serviert mit Kartoffel-Pavé, Bärlauch, Zuckerschoten und Petersilienöl. Zum Abschluss genossen die Gäste eine mehlfreie Schokoladentorte mit Vanillecreme und Mandelbiskuit, begleitet von Crème fraîche-Eis und Honig aus dem Garten des Weißen Hauses. Dazu wurden drei amerikanische Weine gereicht, darunter ein Hopkins Riesling 2024 und ein Penner-Ash Pinot Noir aus Oregon. Der Staatsbesuch steht im Zeichen des 250.

Jahrestags der US-Unabhängigkeit. Am Montag wurden Charles und Camilla bereits mit einem privaten Tee und einer Gartenparty empfangen. Am Mittwoch reisen die Royals nach New York weiter, wo sie die 9/11-Gedenkstätte besuchen werden. Anschließend geht es nach Virginia zur Teilnahme an einer Block Party zum 250.

Geburtstag der USA. Die Reise endet in Bermuda, dem ersten Besuch des Königs in einem britischen Überseegebiet seit seiner Regentschaft





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