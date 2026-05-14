Trumps China-Besuch macht Boeing zum Lackmustest: Ein Milliarden-Flugzeugdeal mit Xi Jinping?

US-Präsident Donald Trump trifft Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking – im Hintergrund des Gipfels steht auch ein möglicher Milliarden-Deal für Boeing. Im Mittelpunkt steht ein möglicher Grossauftrag für mehrere hundert Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max. Laut Handelsblatt geht es um bis zu 500, auf einem entscheidenden Markt wieder Fuss zu fassen. Chinesische Airlines haben seit fast einem Jahrzehnt keine grösseren Bestellungen mehr beim US-Hersteller aufgegeben, so das Handelsblatt.

Trump s China -Besuch macht Boeing zum Lackmustest: Kann der US-Präsident einen Milliarden-Flugzeugdeal mit Xi Jinping abschliessen? US-Präsident Donald Trump trifft China s Staatschef Xi Jinping in Peking – im Hintergrund des Gipfels steht auch ein möglicher Milliarden-Deal für Boeing .

- keystoneIm Mittelpunkt steht ein möglicher Grossauftrag für mehrere Hundert Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max. Laut Handelsblatt geht es um bis zu 500, auf einem entscheidenden Markt wieder Fuss zu fassen. Chinesische Airlines haben seit fast einem Jahrzehnt keine grösseren Bestellungen mehr beim US-Hersteller aufgegeben, so das Handelsblatt. Boeing-Chef Ortberg machte laut Fox Business gegenüber Analysten deutlich, wie abhängig der Konzern von der Diplomatie ist.

"Ich werde Ihnen die Anzahl der Flugzeuge nicht nennen, aber es ist eine grosse Zahl", sagte Ortberg. Er warnte aber gleichzeitig, der Deal sei "zu 100 Prozent" von den US-chinesischen Verhandlungen und Beziehungen abhängig. Ohne Unterstützung der US-Gipfeltreffen in Peking: Trump und Xi verhandeln über Handel und Geopolitik – ein Grossauftrag für Boeing könnte das sichtbarste Ergebnis des China-Besuchs werden. - keystoneEin sichtbarer Wirtschaftserfolg in Peking käme Trump deshalb politisch gelegen.

Ob Boeing diesen liefern kann, entscheidet sich nicht im Flugzeugwerk – sondern am Verhandlungstisch von Xi und Trump





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