Trumps ältester Sohn erlebt kühlen Empfang in der Schweiz

Donald Trump Jr. besuchte die Schweiz für eine Wirtschaftskonferenz, doch der Empfang war alles andere als herzlich. Während Sicherheitskräfte das Gelände sicherten, kontrollierte eine Polizistin die Parkuhren. Die Ankunft des Präsidentensohns wurde von einigen Menschen begrüßt, andere zeigten ihren Unmut durch Protestplakate. Trump Jr. ignorierte die Menge und verschwand schnell im Gebäude.

Der älteste Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr. , hat die Schweiz besucht, um an einer exklusiven Wirtschaftskonferenz teilzunehmen. Sein Empfang war alles andere als herzlich.

Während US-Agenten das Gelände sicherten und gepanzerte Fahrzeuge die Straßen säumten, tauchte eine Stadtpolizistin auf und kontrollierte die Parkuhren. Die Menschenmenge vor dem Hotel wuchs, als der Auftritt des Trump-Sohns näher rückte, doch er erschien erst mit einer halben Stunde Verspätung und verschwand schnell in einem gepanzerten Wagen. Trump Jr. war nicht als politischer Botschafter, sondern als Executive Vice President der Trump Organization in der Schweiz.

Die Ankunft des Präsidentensohns wurde von einigen Menschen begrüßt, andere zeigten ihren Unmut durch Protestplakate. Trump Jr. ignorierte die Menge und verschwand schnell im Gebäude





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