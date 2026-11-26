Präsident Trump signalisiert Interesse an einer allgemeinen Krankenversicherung namens TrumpCare und spricht von engerer Zusammenarbeit mit Demokraten nach deren Mehrheitsgewinn.

Präsident Donald Trump hat während eines Telefonats mit Militärangehörigen seine Bereitschaft signalisiert, enger mit der Demokratischen Partei zusammenzuarbeiten, insbesondere im Bereich der Gesundheitspolitik. Bei diesem Gespräch, das er anlässlich des amerikanischen Erntedankfestes Thanksgiving aus seiner Privatresidenz Mar-a-Lago in Florida führte, erwähnte er erstmals konkret eine mögliche allgemeine Krankenversicherung unter dem Namen "TrumpCare". Der US-Präsident drückte die Erwartung aus, dass sich eine sehr parteiübergreifende Beziehung zu den Demokraten entwickeln wird, in der verschiedene Maßnahmen im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen umgesetzt werden können.

TrumpCare als parteiübergreifendes Projekt

Das Konzept der "TrumpCare" tauchte kürzlich in einem Post der sozialen Plattform X auf, in dem Entwürfe einer Karte gezeigt wurden, die einer traditionellen Krankenkassenkarte ähneln und die Bezeichnung "TrumpCare" trugen. Diese Idee stammt ursprünglich von Abdul El-Sayed, der den Republikaner aufforderte, die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung in Angriff zu nehmen. Trump selbst zeigte sich gegenüber diesem Vorschlag nicht abgeneigt und hob El-Sayed als "klugen Kerl" hervor, ohne jedoch den genauen Grund für diese Wertschätzung weiter auszuführen. Dieser demokratische Politiker hatte sich bei den Midterm-Wahlen Anfang November durchgesetzt und wird im Januar als neuer Senator des Bundesstaates Michigan ins Amt eingeführt.

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Abdul El-Sayed und seine politischen Ziele

Abdul El-Sayed, der als Gegner von Donald Trump in den Wahlen galt, verfolgt seit Längerem das Ziel einer allgemeinen staatlichen Krankenversicherung, wie sie unter dem Motto "Medicare for All" diskutiert wird. Sein akademischer Hintergrund umfasst einen Studienabschluss an der University und ein Promotionsstudium an der University of Oxford. Bevor er in die Politik einstieg, leitete er Gesundheitsbehörden in Detroit und hat damit umfangreiche praktische Erfahrung im Management des lokalen Gesundheitssystems gesammelt. Seine Kernforderungen konzentrieren sich darauf, das amerikanische Gesundheitssystem grundlegend zu reformieren und eine Versorgung für alle Bürger zu gewährleisten, was im Gegensatz zum bestehenden System steht, das oft als fragmentiert kritisiert wird.

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Das Vetorecht als strategisches Instrument

Neben seiner Offenheit für Zusammenarbeit betonte Donald Trump erneut seine Befugnisse als Präsident, insbesondere das starke Vetorecht. Er erklärte, dass dies ein mächtiges Instrument sei, er jedoch nicht plane, zwei Jahre lang alles mit seinem Veto zu blockieren. Diese Aussage wird vor dem Hintergrund interpretiert, dass die Republikaner unter Trumps Führung die Mehrheit in beiden Parlamentskammern verloren haben. Dennoch bleibt das Veto ein zentrales Element seiner strategischen Kommunikation, um legislative Initiativen der Opposition zu überprüfen oder zu stoppen, falls diese nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Die Medienberichterstattung, darunter Zitate des Boulevardblatts "New York Post", deutet darauf hin, dass Trump beabsichtigt, sich persönlich mit El-Sayed zu treffen, um die Zukunft der Gesundheitspolitik zu erörtern.