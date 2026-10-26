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Trump zweifelt brasilianische Wahl an und sieht US-Interessen gefährdet

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Trump zweifelt brasilianische Wahl an und sieht US-Interessen gefährdet
Trump · Lula · Brasilien
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Donald Trump behauptet, die brasilianische Stichwahl sei manipuliert, und kritisiert den Sieg von Lula da Silva. Dieser Erfolg erschwert US-Bemühungen, Brasilien in regionale Sicherheitsstrukturen zu integrieren und bevorzugten Zugang zu Bodenschätzen zu erhalten.

US-Präsident Donald Trump zweifelt den Wahlsieg des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva an. Nach der Niederlage seines Verbündeten Flávio Bolsonaro in der Stichwahl erklärte Trump, die Wahl wirke 'korrupt' und 'manipuliert', ohne jedoch Beweise vorzulegen.

Lulas Sieg bedeutet für die USA einen Rückschlag bei der Einbindung Brasiliens in regionale Militärkoalitionen und den Zugang zu wichtigen Bodenschätzen, da Brasilien unter Lula weiterhin auf nationale Kontrolle und Autonomie pocht.

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