Der Dreiergipfel in Shenzhen zwischen Trump, Xi und Putin bleibt ergebnislos. Demokraten kritisieren scharf, während keine Zeitpläne für Ukraine-Verhandlungen existieren.

Der Dreiergipfel zwischen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen markierte ein mediales Ereignis ohne substanzielle politische Durchbrüche. Die Unterhaltung im Rahmen des Apec-Gipfels dauerte etwa neunzig Minuten, verlässt jedoch den Status quo in den bestehenden Konflikten weitgehend unverändert. Washington beobachtet die Entwicklungen mit zunehmender Skepsis bezüglich der tatsächlichen Machtverhältnisse.

Kritik der Demokraten und Al Gore

Demokratische Spitzenpolitiker üben scharfe Kritik an der Führung von Donald Trump, da konkrete Ergebnisse für die beteiligten Krisenherde ausblieben. Der frühere Vizepräsident Al Gore äußerte sich in einem US-Interview zutiefst enttäuscht über die offensichtliche Aufwertung Wladimir Putins durch den US-Präsidenten. Gore bezeichnete die Reise als historische Blamage und nannte sie einen Verrat an den amerikanischen Interessen. Er betonte, dass Trumps Handeln kaum nachvollziehbar sei und Russland unangemessen große Zugeständnisse mache. Diese harten Worte unterstreichen die politische Polarisierung in den Vereinigten Staaten.

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Symbolik vor Substanz bei den Staatschefs

Obwohl die drei Staatschefs an einem Tisch saßen, wird das Treffen in Washington als reiner Fototermin vor Gegnern und der Öffentlichkeit gewertet. Der Kongressabgeordnete Schumer sprach von einer Selbstinszenierung, die keinen realen Fortschritt brachte. Der Politologe Gerhard Mangott beschrieb das Ereignis in der "ZIB 2" zudem als Treffen der Heuchler. Wladimir Putin nutzte die Gelegenheit, um sich zu rehabilitieren und das Bild der Isolation zu widerlegen. Xi Jinping und Donald Trump verfolgten ebenfalls das Ziel der Selbstdarstellung nach innen und außen.

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Fehlende Ziele bei Handel und Ukraine

Im Handelsstreit zwischen den USA und Peking bleibt es bei einem Waffenstillstand, der im Januar ausläuft und nicht verlängert wurde. Das von Donald Trump bereits gepriesene Handelsabkommen mit Thailand wird hingegen weiterverhandelt. Bezüglich Taiwans beharren die USA auf ihrer bisherigen Haltung ohne neue, eindeutige Festlegungen. Die vereinbarte Einigung beschränkt sich auf einen Dialog über nukleare Risiken, verzichtet jedoch auf Obergrenzen, konkrete Ziele oder einen verbindlichen Zeitplan.

Auswirkungen auf die Ukraine und Berlin

Die geopolitischen Implikationen für die Ukraine bleiben unklar, wobei Beobachter vermuten, die USA würden sich rasch aus der Unterstützung zurückziehen wollen. Das Dreiertreffen in Shenzhen endete kurz vor einem großen Ukraine-Treffen in Berlin, zu dem auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj erwartet wird. Politologe Reinhard Heinisch erklärte, alle drei Staatschefs hätten sich von dem Treffen eine Selbstinszenierung versprochen. Die fehlende Transparenz und die Abwesenheit verbindlicher Absprachen lassen die Zukunft der diplomatischen Beziehungen unsicher erscheinen.