Donald Trump traf Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen zu einem Dreiergipfel über Ukraine, Atomwaffen und Handel. Experten sehen kaum konkrete Ergebnisse.

Der US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag in der südchinesischen Stadt Shenzhen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem als historisch geltenden Dreiergipfel zusammengekommen. Die Staatschefs der drei größten Atommächte der Welt gaben an, über den Krieg in der Ukraine und die nukleare Rüstungskontrolle beraten zu wollen. Das Treffen fand am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels statt und stand unter dem Zeichen einer ungewöhnlichen Diplomatie zwischen den Großmächten.

Eintracht im Dialog vs. tiefe politische Differenzen

Die drei Staats- und Regierungschefs trafen sich zu Beginn des Treffens an einem großen runden Tisch in einer Villa und gaben nacheinander Eingangserklärungen ab. Donald Trump betonte die Bedeutung des Dialogs und sagte: "Wir schreiben wirklich Geschichte. Noch nie wurde Frieden geschlossen, indem man Gelegenheiten zum Dialog ausgeschlagen hat." Er bezeichnete beide anderen Führungspersönlichkeiten vor dem Treffen separat als Freunde und hob hervor, dass er und Xi Jinping es sich zur großen Aufgabe gemacht hätten, den Ölfluss durch die Straße von Hormus zu sichern, da der Schiffsverkehr auf dieser Route durch den Irankrieg gestört ist.

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Wladimir Putin erklärte, die drei Länder hätten zahlreiche gemeinsame Interessen bei der Beilegung regionaler Konflikte, darunter natürlich auch desjenigen in der Ukraine. Xi Jinping warnte davor, dass die Welt ins Chaos stürze, wenn Großmächte aneinandergerieten, und betonte, dass Frieden herrsche, wenn diese in Harmonie lebten. Trotz dieser diplomatischen Floskeln deuteten Experten darauf hin, dass das Treffen kaum zu größeren verbindlichen Vereinbarungen führen dürfte.

Skeptische Experten und internationale Verunsicherung

Grund für die Skepsis sind erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die Ukraine, den Iran, Atomwaffen und den Handel. Die Außenpolitischerin Patricia Kim von der Denkfabrik Brookings Institution sagte, China wolle nicht als Vermittler eines Abkommens über die Ukraine wahrgenommen werden, da Kiew und europäische Staats- und Regierungschefs nicht teilnähmen. Dies hätte laut Kim eine problematische Außenwirkung.

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Craig Singleton von der Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies verwies auf Differenzen wegen der militärischen Aufrüstung Chinas und erklärte, es sei viel schwieriger, sich auf eine gemeinsame Agenda zu einigen, als ein gemeinsames Foto zu machen. Das Treffen hat jedoch kleinere Staaten verunsichert, die eine Missachtung ihrer Interessen befürchten, da die Entscheidungen der drei Großmächte weitreichende globale Auswirkungen haben können.

Donald Trump bestand darauf, die nukleare Rüstungskontrolle zu einem zentralen Thema des Dreiergipfels zu machen. Dies stieß auf Widerstand, da China sich wiederholt geweigert hat, sich an Gesprächen mit Washington und Moskau zu beteiligen, da beide Nationen über weitaus größere Atomwaffenarsenale verfügen als China. Xi Jinping sprach sich laut der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua dafür aus, Atomwaffen zu verbieten und die Bestände zu vernichten, wobei er betonte, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen und dürfe niemals geführt werden.

Parallelgipfel in Berlin und diplomatische Signale

In Berlin war am Donnerstagnachmittag parallel ein Gipfel der Koalition der Willigen zur Unterstützung der Ukraine geplant. Der Bundeskanzler Friedrich Merz wollte dazu Dutzende Staats- und Regierungschefs empfangen, darunter auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Auch die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner wurden in der Bundeshauptstadt erwartet, was den Gegensatz zur diplomatischen Annäherung in Shenzhen unterstrich.

Die Atmosphäre in Shenzhen war von symbolischen Gesten geprägt. Xi hatte Donald Trump bei dessen Ankunft am Mittwoch am Flughafen begrüsst und kurz umarmt. Es war das erste Mal seit Xis Amtsantritt als Präsident, dass er einen Staatsgast am Flughafen empfing. Er erwiderte damit eine Geste Trumps bei ihrem letzten Treffen im September auf dem US-Stützpunkt Joint Base Andrews. Donald Trump hob den prunkvollen Empfang auf Fox News hervor.

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Dieser Empfang stand im Gegensatz zu der eher zurückhaltenden Begrüßung anderer Staatschefs, darunter auch Wladimir Putin. Vor dem Dreiergespräch hatten Xi und Putin in scharfen Reden den westlichen Handelsprotektionismus und Sanktionen verurteilt. Bei den Beratungen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) rief Xi zu einem freien und offenen Handel auf, während westliche Staats- und Regierungschefs kritisierten, dass Chinas Wachstumsmodell einseitig auf die Stärkung der Industrie zulasten der heimischen Verbraucher setze.

Wladimir Putin musste jüngst im Krieg gegen die Ukraine nach der schweren Beschädigung der strategisch wichtigen Kertsch-Brücke zwischen der Krim und Russland einen Rückschlag hinnehmen. Dennoch zeigte die Führung in Kiew und in Europa keine Bereitschaft, an dem Treffen in Shenzhen teilzunehmen. Die Kontraste in den diplomatischen Strategien bleiben deutlich: Während in Shenzhen über eine Koexistenz der Großmächte gesprochen wurde, ging es in Berlin um die direkte Unterstützung der Ukraine gegen die russische Aggression.