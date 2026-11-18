Donald Trump trifft in Shenzhen auf Xi Jinping und Wladimir Putin zur Diskussion über nukleare Abrüstung. Parallel wählen die US-Demokraten Hakeem Jeffries zum neuen Repräsentantenhausvorsitzenden.

US-Präsident Donald Trump hat seine Erwartungen vor dem historischen Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin bewusst gedämpft. Das Treffen findet am Rande der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in der südchinesischen Stadt Shenzhen statt. Trump teilte dem Sender Fox News mit, dass die wichtigste Botschaft des Gipfels bereits übermittelt worden sei. Als zentrales Element seiner Diplomatie betonte er seine besonders enge Beziehung zu China.

Ungewöhnliche Begrüßung am Flughafen Shenzhen

Chinas Staatschef Xi Jinping hat Donald Trump mit einer seltenen Geste empfangen. Nach der Landung in Shenzhen begrüßte Xi den US-Präsidenten persönlich am Flughafen und beide umarmten sich öffentlich. Solche physischen Begrüßungen zwischen Staatschefs sind in China äußerst unüblich und blieben bisher vor allem Gästen aus Russland vorbehalten. Im Jahr 2024 umarmten Xi und der russische Kremlchef Wladimir Putin sich bereits in Peking. An diesem Tag holte Xi jedoch nicht Putin, sondern den als rechte Hand von Xi geltenden Stabschef Cai Qi ab, der am Vorabend zum Apec-Treffen angereist war.

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Komplexe Lage bei nuklearer Abrüstung

Ein schwerwiegender Punkt auf der Agenda ist die Kontrolle von Nuklearwaffen. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt einen neuen Vertrag zur nuklearen Abrüstung ins Gespräch gebracht. Der zwischen Russland und den USA im Jahr 2010 geschlossene Vertrag New Start, der die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe begrenzte, ist in diesem Jahr ausgelaufen. Trump hatte bereits im Februar einen neuen, weitreichenden Vertrag angeregt und die Einbindung Chinas gefordert. Er betonte jedoch, dass eine Einigung schwierig sei, da die USA das größte Arsenal hätten, gefolgt von Russland und China. Trump äußerte den Wunsch, dass China nicht weiter aufhole, falls Peking eine gegenseitige Abrüstung fordere.

Hakeem Jeffries führt demokratische Fraktion

Gut zwei Wochen nach den Wahlen zum US-Kongress haben die Demokraten ihren Fraktionschef Hakeem Jeffries als Kandidaten für den Vorsitz des Repräsentantenhauses nominiert. Bei der internen Abstimmung am Mittwoch erhielt der 56-Jährige 251 Stimmen, während elf Abgeordnete dagegen votierten. Jeffries führt die demokratische Fraktion seit 2022 und trat bei der Abstimmung ohne Gegenkandidaten an, obwohl es Widerstand unter neu gewählten Abgeordneten des linken Parteiflügels gab. Er wäre der erste Afroamerikaner an der Spitze der Parlamentskammer.

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Zukünftige Rolle im US-Repräsentantenhaus

Die formelle Wahl des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses ist für den 3. Januar angesetzt, wenn der neue Kongress zusammentritt. Angesichts der deutlichen Mehrheit der Demokraten gilt die Wahl von Jeffries als gesichert. Die Demokraten hatten bei den Kongresswahlen Anfang November das Repräsentantenhaus von den Republikanern zurückerobert. Als Vorsitzender könnte Jeffries unter anderem Untersuchungen gegen die Regierung von Präsident Donald Trump vorantreiben. Dies stellt eine potenzielle Herausforderung für die Außen- und Innenpolitik der US-Regierung dar.

Erwartetes Einzelgespräch mit Wladimir Putin

Donald Trump plant während seines Aufenthalts in China auch ein Einzeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Dieses Gespräch sowie der Dreiergipfel mit Xi Jinping sind für den Donnerstag geplant. Trumps Gespräch mit Putin wäre das erste persönliche Treffen der beiden seit ihrem Gipfel im vergangenen Jahr in Alaska. Damals konnten sich die Staatschefs nicht auf eine Deeskalation des russischen Krieges in der Ukraine einigen. Trump hat in der Vergangenheit häufig sein gutes Verhältnis zu Putin betont, während die Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine in letzter Zeit gelitten haben.