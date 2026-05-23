Trump wirft Comedian Colbert in einen Container - Show abgesetzt

Donald Trump hat den Comedian Steven Colbert in einen Container geworfen und eine letzte Show abgesetzt. Der Sender könnte aus Rücksicht auf Trump gehandelt haben, da er in der Sendung immer wieder kritisiert wurde.

Das Weisse Haus postet einen KI-Clip, wie Trump den Steven Colbert in einen Container wirft. Der Comedian hatte am Donnerstag seine letzte Show. Er und das Weisse Haus posten ein Video, wie er ihn in eine Mülltonne wirft.

Dazu postete das Weisse Haus ein 'Bye-bye' und eine winkende Hand. Trump veröffentlichte den Clip auch auf der Plattform Truth Social. Von wem die Sequenzen stammen, war nicht ersichtlich. Am späten Donnerstagabend (US-Ortszeit) hatte Colbert die letzte Ausgabe seiner Show im US-Fernsehen präsentiert.

Trump hatte schon länger keinen Hehl daraus gemacht, dass er nichts von der Sendung des langjährigen Late-Night-Talkers hält. Auf Truth Social hatte er nach dem Aus geschrieben: 'Man könnte irgendeinen Passanten von der Strasse holen, und der wäre besser als dieser totale Idiot. Gott sei Dank ist er endlich weg!

' überraschend angekündigt, die Show abzusetzen, offiziell aus 'rein finanziellen Gründen'. Branchenkenner vermuten, dass der Sender aus Rücksicht auf Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde





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