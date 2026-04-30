Trump vor entscheidender Frist: Wie geht es im Iran-Konflikt weiter?

Die 60-Tage-Frist für Trumps eigenmächtige Militäreinsätze gegen den Iran läuft bald ab. Doch wie wird der Konflikt weitergehen? Ein Überblick über rechtliche Grundlagen, mögliche Szenarien und historische Präzedenzfälle.

Die Zeit läuft für Donald Trump ab: Bald endet die Frist, innerhalb derer der US-Präsident eigenmächtig den Einsatz des US-Militärs gegen den Iran anordnen darf.

Danach wäre er theoretisch auf die Zustimmung des Kongresses angewiesen. Doch wann genau dieser Zeitpunkt erreicht ist, bleibt unklar, da unterschiedliche Zählweisen zu verschiedenen Terminen führen. Derzeit gilt eine Waffenruhe, doch die Frage bleibt: Wie geht es im Iran-Konflikt weiter? Die rechtliche Grundlage für Trumps Handlungsfreiheit stammt aus der War Powers Resolution von 1973, die nach dem Vietnamkrieg verabschiedet wurde.

Das Gesetz verpflichtet den Präsidenten, den Kongress innerhalb von 48 Stunden nach Beginn einer Offensive über Militäreinsätze zu informieren. Trump erfüllte diese Pflicht am 2. März, nachdem der Konflikt am 28. Februar eskaliert war.

Ohne formelle Zustimmung des Kongresses müssen die Kampfhandlungen nach 60 Tagen eingestellt werden, um zu verhindern, dass die USA in langwierige, nicht legitimierte Konflikte verwickelt werden. Doch wann genau diese Frist abläuft, ist umstritten: Je nach Berechnung könnte sie in der Nacht zum 30. April, 1. Mai oder sogar 2.

Mai enden. Sollte die Frist auslaufen, wäre Trump gezwungen, die US-Truppen schrittweise abzuziehen – auch wenn dies die Seestreitkräfte und Schiffe betrifft, die für die Aufrechterhaltung der Blockade iranischer Häfen verantwortlich sind. Doch bedeutet das automatisch das Ende der US-Offensive? Nicht unbedingt.

Zwar erlischt die rechtliche Grundlage für offensive Aktionen, doch es gibt drei mögliche Szenarien, wie der Konflikt weitergehen könnte. Erstens könnte Trump eine 30-tägige Karenzzeit in Anspruch nehmen, indem er eine „unvermeidbare militärische Notwendigkeit“ für den weiteren Einsatz der Streitkräfte geltend macht. Kritiker befürchten, dass er diese Phase nutzen könnte, um neue Manöver durchzuführen, die die Offensive faktisch fortsetzen.

Zweitens könnte der Präsident argumentieren, dass die nationale Sicherheit unmittelbar bedroht ist, und damit das Weiße Haus Vorrang vor dem Gesetz beanspruchen. Drittens könnte der Kongress die Finanzierung stoppen, um den Krieg zu beenden – doch Trumps Veto wäre schwer zu brechen, da die Republikaner eine knappe Mehrheit in beiden Kammern haben. Die „New York Times“ geht davon aus, dass Trump und die republikanischen Mehrheiten das Gesetz ignorieren und stattdessen Umschreibungen suchen werden, um die Kampfhandlungen zu legitimieren.

Sollte der Konflikt vor Gericht landen, könnten die Demokraten mit Klagen versuchen, den Krieg zu stoppen. Trump wäre jedoch nicht der erste Präsident, der den Kongress umging: Auch Bill Clinton und Barack Obama nutzten Schlupflöcher, um ihre Militäreinsätze zu verlängern





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