Trump verspricht Stopp des iranischen Atomprogramms bei Verhandlungen

Nach Informationen aus israelischen Medienberichten über den Stand der Verhandlungen mit dem Iran informiert. US-Präsident Donald Trump hat bei einem Telefongespräch mit israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu versichert, dass er im Rahmen einer Einigung an der Forderung nach einem Stopp des iranischen Atomprogramms und der Entfernung sämtlichen hochangereicherten Uran aus dem Iran festhalten werde. Mehrere israelische Medien berichteten unter Berufung auf einen ranghohen israelischen Regierungsvertreter. Trump habe Netanjahu bei dem Gespräch am Samstag zugesichert, dass er kein endgültiges Abkommen mit Teheran ohne die Erfüllung dieser Bedingungen unterzeichnen werde. Während des Telefonats habe Netanjahu betont, dass Israel seine Handlungsfreiheit gegen Bedrohungen in der Region – auch im Libanon – bewahren werde. Trump habe dieses Prinzip den Berichten zufolge ausdrücklich unterstützt. In Israel wächst laut Medienberichten die Sorge, Trump könnte ein aus israelischer Sicht nachteiliges Abkommen mit Teheran schließen, das die Sicherheitsinteressen des engen Verbündeten in der Region nicht ausreichend berücksichtige. Netanjahu wollte vor dem Hintergrund der Berichte über eine möglicherweise bevorstehende Einigung sein Sicherheitskabinett am Sonntagabend zu Beratungen zusammenrufen.

Nach Informationen aus israelischen Medienberichten über den Stand der Verhandlungen mit dem Iran informiert. US-Präsident Donald Trump hat bei einem Telefongespräch mit israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu versichert, dass er im Rahmen einer Einigung an der Forderung nach einem Stopp des iranischen Atomprogramm s und der Entfernung sämtlichen hochangereicherten Uran aus dem Iran festhalten werde.

Mehrere israelische Medien berichteten unter Berufung auf einen ranghohen israelischen Regierungsvertreter. Trump habe Netanjahu bei dem Gespräch am Samstag zugesichert, dass er kein endgültiges Abkommen mit Teheran ohne die Erfüllung dieser Bedingungen unterzeichnen werde, hiess es weiter in den Berichten. Während des Telefonats habe Netanjahu betont, dass Israel seine Handlungsfreiheit gegen Bedrohungen in der Region – auch im Libanon – bewahren werde. Trump habe dieses Prinzip den Berichten zufolge ausdrücklich unterstützt.

In Israel wächst laut Medienberichten die Sorge, Trump könnte ein aus israelischer Sicht nachteiliges Abkommen mit Teheran schließen, das die Sicherheitsinteressen des engen Verbündeten in der Region nicht ausreichend berücksichtige. Netanjahu wollte vor dem Hintergrund der Berichte über eine möglicherweise bevorstehende Einigung sein Sicherheitskabinett am Sonntagabend zu Beratungen zusammenrufen





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