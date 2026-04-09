Trump verschärft Kritik an der NATO nach Treffen mit Rutte

Nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weissen Haus hat US-Präsident Donald Trump seine Kritik am Verteidigungsbündnis deutlich verschärft. Im Mittelpunkt standen die Rolle der Nato im Iran-Konflikt und die mangelnde Unterstützung durch Verbündete.

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit Nato -Generalsekretär Mark Rutte im Weissen Haus seine Kritik am transatlantischen Verteidigungsbündnis deutlich verschärft. Im Zentrum standen die Rolle der Nato im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt und die aus Sicht der USA unzureichende Unterstützung durch einzelne Verbündete.

Unmittelbar nach dem Gespräch schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social in Großbuchstaben: Die Nato war nicht da, als wir sie brauchten, und sie wird auch nicht da sein, wenn wir sie wieder brauchen. Bereits zuvor hatte eine Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, gegenüber CNN erklärt, Trump habe gesagt: Sie wurden getestet, und sie haben versagt. Auch während des Treffens selbst habe Trump seinen Unmut über mehrere Nato-Partner geäußert, sagte Mark Rutte im Interview mit CNN. Er sei eindeutig enttäuscht über einige Verbündete. Gleichzeitig sprach Rutte von einer sehr offenen Diskussion zwischen zwei guten Freunden. Das Treffen war seit langem geplant, fand nun aber in einem besonderen Kontext und in einem angespannten politischen Klima statt. Den Medien stand Trump nicht für Fragen zur Verfügung. Auch Mark Rutte sagte einen Point de Presse mit niederländischen Medien kurzfristig ab. Dies unterstreicht, wie angespannt das Verhältnis derzeit ist. Rutte äußerste sich lediglich in einem Interview gegenüber dem TV-Sender CNN und sagte, Trump sei eindeutig enttäuscht von vielen NATO-Verbündeten. Die wiederholten Drohungen Trumps, aus dem NATO-Bündnis austreten zu wollen, wollte Rutte nicht kommentieren. Neu sind diese Drohungen nicht, Trump erhob sie bereits in seiner ersten Amtszeit. 2023 hatte der US-Kongress daraufhin ein Gesetz verabschiedet, das einen Austritt aus der NATO für einen Präsidenten im Alleingang deutlich erschwert. Möglich ist ein Austritt seitdem nur, wenn entweder zwei Drittel des Senats zustimmen oder der Kongress ein eigenes Gesetz verabschiedet, das den Austritt erlaubt. Bemerkenswert dabei: Der jetzige Außenminister Marco Rubio war damals einer der Initiatoren des überparteilich unterstützten Gesetzes. Das Verhältnis zwischen den USA und den übrigen Nato-Mitgliedstaaten ist also angespannt. Konkret geht es laut diplomatischen Angaben darum, dass mehrere Nato-Staaten die USA im Iran-Konflikt nicht unterstützt hätten, etwa durch die Verweigerung von Überflugrechten oder eine fehlende Beteiligung an Marineeinsätzen zur Sicherung der Straße von Hormus. Die Spannungen innerhalb des Bündnisses haben sich in den vergangenen Wochen verstärkt. Der Konflikt mit dem Iran und die Frage nach gemeinsamer militärischer Unterstützung gelten als Belastungsprobe für die Nato. Trump selbst hatte die Nato in der Vergangenheit wiederholt scharf kritisiert und sie unter anderem als Papier-Tiger bezeichnet. Seine jüngsten Aussagen nach dem Treffen mit Rutte fügen sich in diese Linie ein und verschärfen den Ton gegenüber den Verbündeten erneut. Trotz der Spannungen versuchte Rutte, das Verhältnis zu relativieren. Das Gespräch im Weißen Haus sei offen und direkt gewesen, sagte er, zugleich aber geprägt von einer vertrauten Atmosphäre zwischen zwei guten Freunden. Die jüngsten Äußerungen Trumps nach dem Treffen mit Rutte deuten auf eine weitere Verschärfung der bereits angespannten Beziehungen zur NATO hin. Seine wiederholten Angriffe auf das Bündnis, insbesondere im Kontext des Iran-Konflikts, signalisieren eine wachsende Unzufriedenheit mit der Unterstützung durch die NATO-Mitglieder. Die Tatsache, dass Trump die NATO als nicht präsent bezeichnete, als die USA sie benötigten und auch in Zukunft nicht von ihrer Anwesenheit ausgeht, verdeutlicht die Kluft zwischen den USA und ihren Verbündeten. Die Betonung der angeblichen Versäumnisse der NATO-Partner und die damit einhergehende Kritik an ihrer angeblichen mangelnden Unterstützung unterstreichen die wachsende Skepsis Trumps gegenüber dem Bündnis. Die Absetzung von Pressekonferenzen und die eingeschränkte Verfügbarkeit für Fragen nach dem Treffen deuten auf eine angespannte Atmosphäre und ein Bemühen hin, die internen Differenzen zu verbergen. Der Hinweis auf die erschwerten Austrittsmodalitäten aus der NATO, die vom US-Kongress festgelegt wurden, unterstreicht die Sorge vor einem möglichen Austritt der USA aus dem Bündnis. Die Reaktion des Generalsekretärs Rutte, die eine Offenheit und Freundschaft im Gespräch betont, während er gleichzeitig die Kritik Trumps nicht direkt kommentiert, deutet auf einen Balanceakt hin, der darauf abzielt, die Spannungen abzumildern, ohne die berechtigten Bedenken Trumps zu ignorieren





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