Trump-vermitteltes Iran-Abkommen: Öffnung der Strasse von Hormus in Sicht, doch Experten warnen vor Risiken

Ein von Donald Trump ausgehandeltes Abkommen zwischen den USA und dem Iran sieht die Öffnung der strategisch wichtigen Strasse von Hormus und eine Waffenruhe vor. Trotz der positiven Signale für den globalen Ölhandel bleiben Nahost-Experten skeptisch. Sie verweisen auf den Widerstand Israels, das Misstrauen des Iran und innenpolitischen Druck in den USA, die den Deal jederzeit scheitern lassen könnten. Für die Schweizer Wirtschaft bedeutet eine Entspannung tendenziell sinkende Ölpreise, jedoch mit zeitlicher Verzögerung.

Ein von Donald Trump ausgehandeltes Iran -Abkommen soll die Öffnung der strategisch wichtigen Strasse von Hormus ermöglichen, die seit Monaten blockiert war. Die Vereinbarung sieht vor, dass der Iran die Meerenge innerhalb von 30 Tagen wieder für den Schiffsverkehr öffnet, während die USA im Gegenzug ihre Seeblockade gegen den Iran vollständig aufheben.

Zudem ist eine Waffenruhe zwischen den beiden Staaten Teil des Deals. Nach wochenlangen, unter pakistanischer Vermittlung geführten Verhandlungen soll das Abkommen am Freitag in Genf unterzeichnet werden. Die Strasse von Hormus ist ein kritischer Nadelöhr-Punkt für den globalen Ölhandel, durch den ein erheblicher Teil der weltweiten Ölexporte nach Asien, Westeuropa und in die USA fließt. Ihre Blockade hatte zu erheblichen Turbulenzen auf den Energiemärkten und Sorgen um die worldwide Ölversorgung geführt.

Trotz der scheinbaren Fortschritte bleiben Experten jedoch skeptisch und warnen vor vorschnellem Optimismus. Der Nahost-Experte Simon Wolfgang Fuchs von der Hebräischen Universität in Jerusalem betont, dass das Abkommen jederzeit scheitern kann. Das größte Risiko sieht er im Libanon und in der möglichen Reaktion Israels. Israel hat bereits deutlich gemacht, dass es sich weder aus dem Libanon zurückziehen noch die Kampfhandlungen gegen bestimmte Gruppen einstellen wird.

Sollte der Deal tatsächlich umgesetzt werden, könnte dies zu einer direkten Konfrontation führen: "Dann würden wir am Donnerstagabend, kurz vor Unterzeichnung, wieder unmittelbar davor stehen, dass Iran seine Raketen auf Israel richtet", so Fuchs. In Israel ist die Ablehnung gegen das Abkommen groß, man fühle sich von Trump "verraten und verkauft". Auch der Iran selbst geht mit großem Misstrauen in den Prozess und traut den USA nicht, wie iranische Vertreter betonten.

Hinzu kommt die unklare Perspektive für ein langfristiges, tragfähiges Atomabkommen, das die nuklearen Ambitionen desIran dauerhaft begrenzen könnte. Auch in den USA gerät Donald Trump unter innenpolitischen Druck. Demokraten werfen ihm vor, den geplanten Iran-Deal vorschnell als historischen Durchbruch zu präsentieren und dabei zu große Zugeständnisse zu machen. Kritisiert werden insbesondere die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und die Lockerung von Sanktionen, die dem Iran wirtschaftliche Erleichterungen verschaffen würden.

Experten wie Fuchs befürchten, dass der Iran aufgrund der aktuellen Verhandlungsmacht derzeit Bedingungen diktieren kann.

"Trump blieb am Ende nur die Wahl zwischen suboptimalen bis katastrophalen Optionen. Deswegen musste er Zugeständnisse machen, nur schon, um zum status quo ante zurück zu kommen", so die Einschätzung. Trotz der erhofften Entspannung erwartet Fuchs eine längere Phase von Spannungen und wiederkehrenden, kleineren Kampfhandlungen - der "Normalzustand" im Nahen Osten sei, dass die Waffen nie ganz schweigen. Für die Schweiz und die globale Wirtschaft hätte eine dauerhafte Öffnung der Strasse von Hormus jedoch signifikante positive Effekte.

Der Ökonom Hans Gersbach, Co-Direktor eines Forschungsinstituts, sagt: "Das dürfte den Ölpreis tendenziell senken.

" Allerdings werde es einige Zeit dauern, bis sich die Situation vollständig normalisiert habe. Die Weitergabe von Preisrückgängen an die Verbraucher unterliege typischerweise Verzögerungen, abhängig von Lagerbeständen und der Entwicklung entlang der Lieferkette. Erste Entlastungen könnten zwar relativ rasch sichtbar werden, eine umfassende Weitergabe aller Preisrückgänge jedoch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die genaue Stärke des Effekts bleibe schwer abzuschätzen, da sie auch von der weltweiten Nachfrage und dem Angebot anderer großer Förderländer abhänge.

Die strategische Bedeutung der Meerenge unterstreicht, warum jede Entwicklung in dieser Region globale Auswirkungen hat





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