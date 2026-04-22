Trump verlängert Waffenruhe mit dem Iran nach Vermittlung durch Pakistan

US-Präsident Trump hat die Feuerpause im Konflikt mit dem Iran vorerst verlängert. Pakistan vermittelt zwischen den Parteien, während die US-Blockade der Straße von Hormus weiterhin bestehen bleibt und die Märkte angespannt reagieren.

Kurz vor dem offiziellen Ende der zunächst auf zwei Wochen angesetzten Waffenruhe im andauernden Iran-Konflikt hat der US-Präsident Donald Trump überraschend eine Verlängerung der Feuerpause angekündigt. Diese Entscheidung wurde am Dienstagabend via Truth Social kommuniziert, wobei Trump betonte, die Kampfhandlungen so lange auszusetzen, bis Teheran einen tragfähigen Vorschlag zur Beendigung der militärischen Auseinandersetzungen unterbreitet.

Er unterstrich, dass dieser Prozess fortgesetzt werde, bis die diplomatischen Gespräche zu einem zufriedenstellenden Abschluss gebracht worden sind. Als maßgeblichen Vermittler für diesen Schritt nannte Trump die Regierung in Pakistan, die ihn eindringlich um eine Fortführung der Waffenruhe gebeten hatte. In seiner Stellungnahme erklärte Trump weiter, dass insbesondere der pakistanische Feldmarschall Asim Munir sowie Premierminister Shehbaz Sharif bei ihm vorstellig geworden seien. Sie hätten verdeutlicht, dass die iranische Führung derzeit intern tief gespalten sei und dringend Zeit benötige, um eine einheitliche politische Linie zu finden. Die pakistanische Regierung agiert dabei als zentrale diplomatische Brücke zwischen den verfeindeten Parteien. Premierminister Sharif zeigte sich nach der Ankündigung dankbar für das Entgegenkommen der US-Administration und mahnte beide Kriegsparteien eindringlich dazu, die nun verlängerte Waffenruhe strikt einzuhalten. Er äußerte die Hoffnung, dass die in Islamabad geplante zweite Gesprächsrunde den Durchbruch zu einem dauerhaften Friedensabkommen bringen könnte. Trotz der diplomatischen Bemühungen bleibt die US-Blockade der iranischen Häfen sowie der strategisch wichtigen Straße von Hormus jedoch in vollem Umfang bestehen. Trump stellte klar, dass die militärische Einsatzbereitschaft der US-Streitkräfte nicht angetastet werde und die Blockade als notwendiges Druckmittel diene, um Teheran überhaupt zu substanziellen Verhandlungen zu bewegen. Er unterstrich, dass ein freier Zugang zur Straße von Hormus nur dann gewährt werde, wenn ein endgültiger Friedensvertrag unterschrieben ist, da andernfalls keine ausreichende Verhandlungsgrundlage existiere. Die internationale Gemeinschaft und die Finanzmärkte reagierten mit Nervosität auf das instabile Geschehen. Während aus Teheran bisher keine offizielle Stellungnahme zu der Verlängerung oder den Forderungen Trumps vorliegt, bleibt die militärische Lage an den Grenzen vorerst ruhig. Gleichzeitig sorgte eine organisatorische Entscheidung im Weißen Haus für Aufsehen: Die für heute geplante Reise von US-Vizepräsident JD Vance zu Verhandlungen nach Pakistan wurde kurzfristig abgesagt, ohne dass konkrete Gründe für den Sinneswandel genannt wurden. Auch der globale Ölmarkt zeigt sich weiterhin äußerst volatil. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent durchbrachen kurzzeitig die Marke von einhundert Dollar pro Barrel, bevor sie sich nach der Ankündigung der Waffenruhe leicht auf einem Niveau von 99 Dollar stabilisierten. Analysten warnen jedoch, dass die angespannte Lage und die fortbestehende Blockade der Meerenge den Preisdruck auf absehbare Zeit hochhalten werden, da das Risiko einer plötzlichen Eskalation weiterhin ein zentraler Faktor für die globale Energieversorgung bleibt





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