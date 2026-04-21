Trump verlängert Waffenruhe mit dem Iran nach Bitte Pakistans

Donald Trump verlängert die Waffenruhe im Iran-Konflikt, während er die Blockade der Strasse von Hormus aufrechterhält. Teheran lehnt derweil weitere Verhandlungen aufgrund überzogener Forderungen ab.

In einer überraschenden diplomatischen Wendung hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump angekündigt, die bestehende Waffenruhe im Konflikt mit dem Iran vorerst zu verlängern. Diese Entscheidung, die er über seine soziale Plattform Truth Social bekannt gab, erfolgt nach einem expliziten Ersuchen der pakistanischen Regierung.

Trump betonte, dass er von weiteren militärischen Angriffen absehen werde, bis die politische Führung in Teheran einen in sich geschlossenen und geeinten Vorschlag unterbreitet habe. Die aktuelle Situation im Iran sei nach seiner Einschätzung von tiefgreifenden internen Spaltungen geprägt, was den Entscheidungsprozess aufseiten des Regimes erheblich erschwere. Solange kein Konsens innerhalb der iranischen Führungsriege erzielt werde, sollen die Waffen schweigen, während gleichzeitig die diplomatischen Bemühungen in einer noch unbestimmten Form fortgeführt werden sollen. Ob sich Israel, das in jüngster Vergangenheit ebenfalls in die militärischen Auseinandersetzungen involviert war, an diesen von Trump ausgerufenen Stopp hält, blieb zunächst offen und sorgt für anhaltende geopolitische Unsicherheit. Gleichzeitig verschärft Washington die wirtschaftlichen Daumenschrauben weiter. Trump ordnete offiziell an, dass das US-Militär die Blockade der strategisch bedeutsamen Strasse von Hormus strikt aufrechterhalten soll. Dies betrifft insbesondere Schiffe, die entweder aus iranischen Häfen auslaufen oder diese ansteuern wollen. Diese Maßnahme steht in direktem Widerspruch zu den Forderungen Teherans, welches die Blockade als ein gravierendes Hindernis für eine Wiederaufnahme konstruktiver Verhandlungen bezeichnet hatte. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim untermauerte die verhärteten Fronten kurz nach Trumps Ankündigung mit einer offiziellen Erklärung: Vertreter der Islamischen Republik werden nicht nach Pakistan reisen, um die Gespräche fortzusetzen. Als Begründung führten die iranischen Behörden an, dass die USA in den letzten Tagen nicht von ihren übertriebenen Forderungen abgerückt seien. Ohne eine substanzielle Annäherung sei eine Fortsetzung des Dialogs eine reine Verschwendung politischer Ressourcen. Die internationale Gemeinschaft blickt nun besorgt auf die Region, da das ursprüngliche Ultimatum für die Waffenruhe, das für Mittwoch nach Washingtoner Zeit angesetzt war, ohne tragfähige diplomatische Lösung verstrichen wäre. Die erste Verhandlungsrunde in Islamabad endete bereits vor über einer Woche ergebnislos, und eine Einigung für ein zweites Treffen konnte trotz intensiver Vermittlungsversuche bislang nicht erzielt werden. Die Situation bleibt hochgradig volatil, da die Fronten zwischen dem Weißen Haus und der Führung in Teheran verhärteter denn je scheinen. Während Washington auf ein geschlossenes Auftreten der iranischen Seite beharrt, sieht Teheran in den Sanktionen und der Blockade der Handelswege eine Provokation, die den Verhandlungswillen untergräbt. Ob Trumps Strategie, durch den Druck der Blockade und die Androhung künftiger Angriffe ein Einlenken zu erzwingen, tatsächlich zum Erfolg führt oder den Konflikt weiter eskaliert, bleibt eine der kritischsten Fragen der aktuellen internationalen Sicherheitspolitik





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