Die USA erhöhen die Zölle auf Schweizer Waren auf 15 Prozent. Die Entscheidung löst diplomatische Spannungen aus und betrifft den Exportsektor.

Die Vereinigten Staaten unter der Regierung von Donald Trump haben eine deutliche Verschärfung der Handelspolitik gegenüber der Schweiz angekündigt. Das Büro des amerikanischen Handelsbeauftragten Jamieson Greer machte diesen Vorschlag am Mittwochnachmittag offiziell bekannt. Neu sollen für Schweiz er Waren bei der Einfuhr in die USA pauschal Zölle in der Höhe von 15 Prozent anfallen. Diese Maßnahme stellt eine Erhöhung gegenüber dem bisherigen Stand von 12,5 Prozent dar. Die Entscheidung betrifft nicht nur die Schweiz, sondern ist Teil einer umfassenderen globalen Strategie.

Neue Zollsätze und Handelsbeschränkungen

Die Erhöhung der Zölle von 12,5 auf 15 Prozent markiert den zweiten Schritt dieser Art im Rahmen der sogenannten "Section 301". Im Juli des Vorjahres verhängten die USA bereits erste pauschale Zölle. Damals begründete die Trump-Regierung diese Maßnahme damit, dass die Schweiz angeblich zu wenig gegen den Import von unter Zwangsarbeit hergestellten Produkten unternehme. Die neuen, höheren Zölle sollen frühestens im Januar in Kraft treten. Bis zu diesem Zeitpunkt sind laut der Bekanntmachung öffentliche Anhörungen vorgesehen. Dies gibt den betroffenen Unternehmen und Interessenvertretungen eine Frist zur Stellungnahme und Vorbereitung auf die geänderten Bedingungen im US-Markt.

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Gegründete Kritik und industrielle Überproduktion

Die offizielle Begründung der Trump-Regierung für diese neuen Zölle basiert auf einer angeblichen strukturellen Überproduktion der Schweizer Industrie. Diese These dient als zentrales Argument für die Handelsbeschränkungen. Neben der Schweiz erhalten auch die Europäische Union, China, Indien, Norwegen, Mexiko und zehn weitere Länder neue Zölle. Für bestimmte Gütergruppen wie beispielsweise Medikamente oder Gold gelten weiterhin Sonderregeln, die von der allgemeinen Erhöhung ausgenommen oder gesondert geregelt sind. Die US-Regierung sieht in der hohen Exportkapazität der Schweiz ein Missgleich, das durch protektionistische Maßnahmen korrigiert werden soll.

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Diplomatische Spannungen und direkte Konfrontation

Die Eskalation auf Handelsfront hat unmittelbare diplomatische Folgen, die sich bereits in anderen geopolitischen Kontexten abzeichnen. Im selben Kontext weist Nordkorea Diplomaten aus und schließt sein Schweizer Büro. Ein hochrangiger Schweizer Diplomat wurde zur unerwünschten Person erklärt. Betroffen ist Sylvain Astier, der Leiter des erst im Oktober eröffneten Schweizer Verbindungsbüros in Pyongyang. Nordkorea hat seine Ausreise binnen 48 Stunden angeordnet. Der Schritt erfolgte einen Tag nachdem Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un, mit der Schließung des Büros gedroht hatte. Auslöser sind Vorwürfe bezüglich der Behandlung ukrainischer Kinder. Diese Ereignisse gefährden den direkten Dialog, den die Schweiz mit dem Büro ermöglichen wollte.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Zukunftsaussichten

Die erhöhten Zölle werden erhebliche Auswirkungen auf den Schweizer Exportsektor haben. Der Bundesrat hat bereits andere innenpolitische Maßnahmen wie den Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative vorgelegt. Justizminister Beat Jans stellte den Entwurf zum neuen Bundesgesetz über die nachhaltige Unternehmensführung (NUFG) am Mittwoch in Bern vor. Doch die außenpolitische Lage verschärft sich durch die US-Entscheidung. Das Abkommenspaket mit der EU zielt darauf ab, bestehende Abkommen zu aktualisieren. Dabei sollen neue Verträge in den Bereichen Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit geschlossen werden. Der nächste Schritt liegt nun bei der Schweiz, die auf die neuen US-Zölle reagieren muss.