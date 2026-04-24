Trump-Verbündete stoppt Powell-Ermittlungen – Warshs Nominierung in der Schwebe

Die Untersuchungen gegen Fed-Chef Jerome Powell wurden auf Anweisung von Jeanine Pirro, einer Verbündeten von Donald Trump, eingestellt. Die Nominierung von Kevin Warsh als Nachfolger ist umstritten und wirft Fragen nach der Unabhängigkeit der Federal Reserve auf.

Die Untersuchungen gegen Jerome Powell , den derzeitigen Vorsitzenden der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), wurden auf Anweisung von Jeanine Pirro , einer prominenten Unterstützerin des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump , vorerst eingestellt.

Pirro, die als mögliche Kandidatin für eine höhere Position in einer zukünftigen Trump-Administration gehandelt wird, begründete ihre Entscheidung mit dem Bedarf einer sorgfältigen Prüfung der Faktenlage und der Möglichkeit, die Untersuchungen wieder aufzunehmen, sollten sich neue Beweise ergeben. Die ursprünglichen Ermittlungen waren durch Anschuldigungen ausgelöst worden, Powell habe bei Renovierungsarbeiten an der Fed übermäßig hohe Kosten verursacht.

Powell selbst hatte die Ermittlungen als einen Versuch gewertet, die Unabhängigkeit der Federal Reserve zu untergraben und Einfluss auf ihre geldpolitischen Entscheidungen zu nehmen. Er betonte, dass die Zinssätze von der Fed ausschließlich im öffentlichen Interesse und auf Grundlage fundierter wirtschaftlicher Analysen festgelegt würden, unabhängig von den Präferenzen des Präsidenten oder anderer politischer Akteure.

Diese Aussage erfolgte vor dem Hintergrund anhaltender Kritik von Trump an der Fed, der wiederholt eine Senkung der Leitzinsen gefordert hatte, während die Fed in den letzten Sitzungen eine restriktive Haltung beibehielt. Trumps öffentliche Angriffe auf Powell waren im vergangenen Jahr besonders intensiv und beinhalteten sowohl verbale Beschimpfungen als auch Androhungen von Entlassungen.

Die Entscheidung von Pirro, die Untersuchungen einzustellen, fällt in eine sensible Phase, da der Bankenausschuss des Senats derzeit die Nominierung von Kevin Warsh als potenziellem Nachfolger von Powell prüft. Warsh, ein ehemaliges Mitglied des Fed-Vorstands, wurde von Trump für diese Position vorgeschlagen. Seine Nominierung hat jedoch Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Unabhängigkeit der Federal Reserve hervorgerufen.

Kritiker befürchten, dass Warsh, aufgrund seiner engen Verbindung zu Trump, möglicherweise nicht in der Lage sein wird, unparteiisch zu handeln und die Interessen der US-Wirtschaft über politische Erwägungen zu stellen. Warsh selbst hat sich jedoch öffentlich dazu verpflichtet, objektiv zu agieren und die Unabhängigkeit der Fed zu wahren. Die politische Brisanz der Situation wurde deutlich, als der einflussreiche republikanische Senator Thom Tillis ankündigte, er werde die Nominierung von Warsh erst dann unterstützen, wenn die Vorwürfe gegen Powell vollständig geklärt seien.

Tillis' Haltung unterstreicht die Sorge vieler Senatoren, dass die Unabhängigkeit der Fed gefährdet sein könnte, wenn die Nominierung eines Trump-Verbündeten ohne umfassende Aufklärung der Umstände erfolgt. Die Zukunft der Fed und ihre Fähigkeit, eine unabhängige Geldpolitik zu betreiben, stehen somit auf dem Spiel. Die Amtszeit von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender endet im Mai. Sollte bis dahin kein bestätigter Nachfolger gefunden werden, hat Powell signalisiert, dass er bereit wäre, seine Tätigkeit vorübergehend fortzusetzen, um die Kontinuität der Geldpolitik zu gewährleisten.

Diese Option würde jedoch die politische Unsicherheit weiter erhöhen und die Debatte über die Unabhängigkeit der Fed zusätzlich anheizen. Die Situation verdeutlicht die zunehmende Politisierung der US-Notenbank und die Herausforderungen, denen sie sich in einer Zeit wachsender politischer Polarisierung gegenübersieht. Die Frage, ob die Federal Reserve ihre Rolle als unabhängige Institution bewahren kann, wird entscheidend für die zukünftige wirtschaftliche Stabilität der Vereinigten Staaten sein.

Die Entscheidung von Pirro, die Ermittlungen gegen Powell einzustellen, ist somit nicht nur eine Frage der persönlichen Integrität, sondern auch ein Indikator für die Richtung, in die sich die Geldpolitik der USA entwickeln könnte. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob die USA in der Lage sind, eine unabhängige und glaubwürdige Federal Reserve zu erhalten, oder ob sie sich einer stärkeren politischen Einflussnahme beugen wird.

Die Entwicklung rund um die Nominierung von Kevin Warsh und die mögliche Fortsetzung der Amtszeit von Jerome Powell werden dabei entscheidende Faktoren sein





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