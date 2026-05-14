Trump und Xi in Peking: Diplomatischer Drahtseilakt zwischen Handelsstreit und geopolitischen Spannungen

Ein ausführlicher Bericht über das erste Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking, inklusive der Diskussionen über Taiwan, den Iran und die globale Wirtschaft.

In der chinesischen Hauptstadt Peking fand ein bedeutendes diplomatisches Ereignis statt, als sich US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping zu einem ersten intensiven bilateralen Gespräch trafen.

Die Unterredung, die laut Berichten amerikanischer Journalisten etwa zwei Stunden in Anspruch nahm, markiert einen wichtigen Versuch, die oft spannungsgeladenen Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu stabilisieren. Neben dem politischen Dialog stand die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Fokus, was durch die Anwesenheit hochkarätiger US-Wirtschaftsvertreter unterstrichen wurde.

So traf Xi Jinping im Anschluss an das Gespräch mit Trump auch führende Köpfe der Tech-Branche, darunter den Tesla-Chef Elon Musk sowie die Leiter von Apple und Nvidia, Tim Cook und Jensen Huang. Xi betonte in diesem Rahmen, dass China seine Türen für internationale Partner weiter öffnen wolle und eine verstärkte Kooperation mit den Vereinigten Staaten ausdrücklich begrüße. Trotz des latenten Handelskonflikts, der beide Nationen seit geraumer Zeit prägt, herrschte anfangs eine überraschend positive Atmosphäre.

Trump lobte seinen Gastgeber öffentlich als eine großartige Führungspersönlichkeit und sprach von einer fantastischen gemeinsamen Zukunft, während er die Freundschaft zu Xi als eine Ehre bezeichnete. Diese warmen Worte standen in einem starken Kontrast zu den harten zollpolitischen Auseinandersetzungen der Vergangenheit, doch es wurde deutlich, dass beide Seiten ein Interesse an einer Deeskalation im wirtschaftlichen Bereich haben, um die globalen Märkte nicht unnötig zu destabilisieren.

Doch hinter der Fassade der diplomatischen Höflichkeit verbargen sich tiefgreifende Differenzen, insbesondere in Bezug auf die geopolitische Lage in Ostasien. Ein zentraler Streitpunkt war die Taiwan-Frage, bei der Peking eine deutliche Warnung aussprach. Staatschef Xi machte klar, dass ein unsachgemäßer Umgang mit diesem Thema zu erheblichen Spannungen oder gar zu einem direkten Konflikt zwischen den USA und China führen könnte.

Die Volksrepublik China beansprucht den demokratisch regierten Inselstaat Taiwan seit langem für sich, während die USA Taiwan durch Waffenlieferungen unterstützen, was in Peking auf scharfe Kritik stößt. Besonders die im Dezember vom US-Kongress genehmigten Lieferungen im Wert von elf Milliarden Dollar dürften den Hintergrund für Xis Warnungen gebildet haben. Taiwan reagierte prompt auf diese Rhetorik und wies die militärischen Drohungen Pekings als die eigentliche Quelle der Instabilität im Indopazifik zurück.

Während das Weiße Haus das Thema Taiwan in seinen offiziellen Mitteilungen zum Besuch weitgehend ausklammerte, bleibt die Sorge bestehen, dass die Sicherheitsgarantien der USA für Taiwan ein dauerhaftes Hindernis für eine vollständige Annäherung beider Großmächte darstellen. Die Dynamik zwischen dem Wunsch nach wirtschaftlicher Integration und der harten Sicherheitsrealität in der Region erzeugt ein komplexes Spannungsfeld, das die Diplomaten beider Länder vor enorme Herausforderungen stellt.

Ein weiteres kritisches Thema der Gespräche war die Situation im Nahen Osten, speziell im Kontext des Krieges im Iran und der Sicherung der Straße von Hormus. Diese Meerenge ist von strategischer Bedeutung für den weltweiten Transport von Öl und Flüssiggas, und die USA hoffen seit längerem darauf, dass China seine Position als einer der größten Abnehmer iranischen Öls nutzt, um zur Stabilität beizutragen.

Aus dem Weißen Haus hieß es, dass sich beide Präsidenten einig waren, dass der Energiefluss durch die Meerenge unbedingt aufrechterhalten werden müsse. Xi Jinping stellte jedoch klar, dass China eine Militarisierung der Straße ablehne und gegen die Einführung von Durchfahrtsgebühren sei. Gleichzeitig signalisierte der chinesische Staatschef ein Interesse daran, die Importe von amerikanischem Öl zu erhöhen, was als wirtschaftliches Zugeständnis gewertet werden könnte.

In einer tiefergehenden Analyse der Gespräche schlug Xi vor, ein neues Modell für die Beziehungen zwischen Großmächten zu entwickeln, um die sogenannte Thukydides-Falle zu vermeiden. Damit bezog er sich auf die historische Gefahr, dass eine aufstrebende Macht und eine etablierte Führungsmacht zwangsläufig in eine Konfrontation geraten. Um dies zu verhindern, plädierte er dafür, Partner statt Gegner zu sein, da stabile Beziehungen gut für die gesamte Weltgemeinschaft seien.

Trotz dieser philosophischen Ansätze blieb laut Beobachtern wie dem Korrespondenten Samuel Emch unklar, ob Peking bereits konkrete Zusagen gemacht hat oder ob die Gespräche primär dazu dienten, die Kanäle offen zu halten. Der Besuch wird am Freitag mit einem weiteren Treffen abgeschlossen, bevor ein Gegenbesuch von Xi Jinping in den USA für den 24. September geplant ist, was die Absicht unterstreicht, den Dialog fortzusetzen





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