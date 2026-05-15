Trump und Xi - China und USA stürzen sich in Kung Pao Chicken-Debatte

Die Debatte zwischen China und den USA dreht sich um Kung Pao Chicken und andere Heftige politische und wirtschaftliche Themen.

Bei Trumps Besuch in Peking wurde Kung Pao Chicken zum Galadinner. Ein Einsatz für die zentralchinesische Sichuan-Küche und ihre ausgewogene Kombination aus Süß, Schärfe und Säure.

China und die USA diskutieren ihre Strategien für die Zukunft des Friedens, Wohlstands und Fortwegs. Xi warnt vor Eskalation bezüglich Taiwan, während die Handelsbeziehungen auch weiterhin in den Fokus rücken. Trump betont die Schnelligkeit seiner Zielerreichung in Abkommen, aber Peking legt die specifics etwas gelassen hin





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