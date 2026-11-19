US-Präsident Trump trifft russischen Präsidenten Putin in Shenzhen. Die Unterredung dauerte über eine Stunde. Keine konkreten Ergebnisse bekannt.

US-Präsident Donald Trump traf den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag, 19. November 2026, erstmals seit mehr als einem Jahr wieder zu einem direkten Gespräch. Die Begegnung fand im Rahmen des APEC-Gipfels in der chinesischen Stadt Shenzhen statt. Beide Staatschefs betonten im Anschluss an das Treffen, dass aus dem Austausch "wunderbare Dinge" entstehen könnten. Dies markiert ein wichtiges diplomatisches Signal, da das letzte bekannte Zusammentreffen der beiden Politiker bereits im August 2025 in Anchorage stattfand.

Dauer des Treffens und Teilnehmer

Laut Berichten US-amerikanischer Journalisten dauerte die Unterhaltung zwischen Donald Trump und Wladimir Putin mehr als eine halbe Stunde. Während der Sitzung waren neben den beiden Regierungschefs auch die Aussenminister sowie die Finanzminister der Vereinigten Staaten und Russlands anwesend. Die anwesenden Pressevertreter gaben jedoch bekannt, dass keine Details über das Gesagte oder konkrete Ergebnisse der Gespräche veröffentlicht werden sollen.

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Politische Analyse und Absichten

Der US-Politikwissenschaftler Jack Goldstone erklärte gegenüber ZDFheute, dass Donald Trump nach den verlorenen Zwischenwahlen zeigen wolle, dass er weiterhin zu den einflussreichsten Politikern der Welt zählt. Goldstone analysierte, dass sowohl Wladimir Putin als auch der chinesische Staatschef Xi Jinping den Willen hätten, vor den anderen APEC-Staaten Stärke zu demonstrieren. Der gewählte Ort Shenzhen sei dabei kein Zufall, da er den wirtschaftlichen und politischen Aufstieg Chinas deutlich sichtbar mache.

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Keine Durchbrüche erwartet

Trotz der optimistischen Äußerungen über "wunderbare Dinge" rechnet Jack Goldstone mit kaum konkreten Durchbrüchen in den Verhandlungen. Ein zentrales Hindernis ist die aktuelle geopolitische Lage: China gewinnt derzeit nichts von einem sofortigen Ende des Ukraine-Krieges. Zudem steht Peking auf dem Standpunkt, dass Washington und Moskau ihre Atomwaffenbestände zuerst verringern müssen, bevor China selbst in solche Verhandlungen einsteigt. Aus diesem Grund dämpft die US-Regierung die Erwartungen an eine Einigung in diesem sensiblen Bereich.

Kontext des Gipfels in Shenzhen

Der APEC-Gipfel bringt zwanzig Volkswirtschaften des Pazifikraums zusammen, zu denen neben den USA und Russland auch China zählt. Donald Trump äußerte den Wunsch, einen Weg zu einem Ende des Krieges zu finden, was die internationale Aufmerksamkeit auf dieses Treffen lenkte. Die Kombination aus dem direkten Austausch der Großmacht-Interessenten und der lokalen Verankerung in China unterstreicht die globale Bedeutung dieses politischen Ereignisses vom 19. November 2026.