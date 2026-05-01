Trump überlässt Infantino Entscheidung zur Iran-Teilnahme bei WM 2026

US-Präsident Donald Trump äußert sich zur Teilnahme des Iran an der Fußball-WM 2026 und überlässt FIFA-Chef Gianni Infantino die Entscheidung. Infantino bekräftigt, dass der Iran trotz des Konflikts mit den USA an der WM teilnehmen wird.

US-Präsident Donald Trump äußert sich zur Teilnahme des Iran an der Fußball-WM 2026 und überlässt FIFA -Chef Gianni Infantino die Entscheidung.

«Ich finde, lassen wir sie spielen», sagte Trump im Weißen Haus. Der Präsident betonte, dass er Infantino als Freund und fantastischen Menschen schätze.

«Nun, wenn Gianni das gesagt hat, ist das für mich in Ordnung», erklärte Trump. Er habe dem FIFA-Chef freie Hand gegeben und gesagt: «Du kannst machen, was du willst. Du kannst sie dabei haben, du musst sie nicht dabei haben.

» Im März hatte Trump inmitten des Kriegs gegen den Iran erklärt, dass die iranische Mannschaft zwar bei der WM «willkommen» sei, er es aber «wirklich nicht für angemessen halte, dass sie dort sind, zu ihrem eigenen Schutz und ihrer eigenen Sicherheit». Derzeit gilt in dem militärischen Konflikt zwar eine Waffenruhe, doch die Verhandlungen über eine dauerhafte Beilegung des Kriegs sind ins Stocken geraten.

Infantino bekräftigte zu Beginn seiner Rede bei der Versammlung des Fußball-Weltverbandes, dass der Iran an der WM teilnehmen wird.

«Wir müssen vereinen, wir müssen die Menschen zusammenbringen. Fußball vereint die Welt», sagte der Schweizer in Vancouver. Er habe keinen Zweifel: «Der Iran wird an der WM 2026 teilnehmen. Und natürlich wird der Iran in den USA spielen.

» Am Kongress in Vancouver nahm der iranische Fußball-Verband nicht teil. Präsident Mehdi Tadsch wurde laut Medienberichten bei der Einreise nach Kanada an der Grenze abgewiesen. Auch bei der WM-Auslosung im Dezember 2025 in Washington war die Delegation Irans nicht anwesend. Die USA haben seither einen Krieg mit Iran begonnen.

Das iranische Nationalteam plant, zehn Tage vor dem eigenen WM-Auftaktspiel am 15. Juni (Ortszeit) gegen Neuseeland nahe Los Angeles in die USA zu reisen. Derzeit absolviert die Mannschaft ein erstes Trainingslager in der Türkei, wo auch drei Vorbereitungsspiele geplant sind. Der Iran spielt in der Gruppe G gegen Belgien und Ägypten.

Zwischenzeitlich hatte der Iran die Möglichkeit ausgelotet, seine Partien im Co-Gastgeberland Mexiko austragen zu können. Eine Absage oder ein Ausschluss kommen für Infantino nicht infrage.

«Es gibt genug Probleme, genug Menschen, die entzweien», sagte er zur Weltlage. Der Fußball hingegen habe «Kraft» und «Magie». «Gemeinsam sind wir unschlagbar», sagte der FIFA-Chef





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