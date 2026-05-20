Trump threatens higher tariffs on EU imports, six months before wake-up call

US President Donald Trump on Monday issued an ultimatum for the European Union to fulfill its part of a trade agreement, or face significantly higher tariffs. Failure to do so would trigger additional tariffs, he said. The agreement expires in six months, and the deadline falls on the US's birthday.

Sechs Monate vor Ablauf der Zollvorteile muss die Kommission zudem eine umfassende Bewertung vorlegen. Auf dieser Grundlage sollen die EU-Institutionen dann über eine mögliche Verlängerung der für die USA vorteilhaften Regelungen entscheiden.

Mit dem im vergangenen Jahr vereinbarten Zolldeal war es der EU gelungen, einen drohenden Handelskrieg abzuwenden. Gleichzeitig musste die Staatengemeinschaft aber US-Zölle in Höhe von bis zu 15 Prozent auf die meisten Warenexporte in die Vereinigten Staaten akzeptieren und weitere Zugeständnisse wie die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Industriegüter machen.

Trump hatte der EU zuletzt vorgeworfen, sich nicht an die Abmachungen zu halten und mitgeteilt, er wolle Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der EU in die USA eingeführt werden, auf 25 Prozent erhöhen. Vor eineinhalb Wochen setzte er dann eine Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung. Sollte die EU nicht bis zum Geburtstag der USA – dem 4.

Juli – ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle ‘leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen’, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit





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