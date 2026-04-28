US-Präsident Donald Trump hat den Marine-Staatssekretär John Phelan durch Hung Cao ersetzt, um den Bau der neuen 'Trump-Klasse' Kriegsschiffe zu beschleunigen. Die Entscheidung wirft Fragen nach der Politisierung des Militärs und der Realisierbarkeit von Trumps ambitionierten Plänen auf.

Mitten im angespannten internationalen Klima, insbesondere im Kontext des Iran-Konflikt s, hat US-Präsident Donald Trump eine wichtige Personalentscheidung im Pentagon getroffen. Der Wechsel auf dem Posten des Marine -Staatssekretärs wirft Fragen auf und deutet auf Unzufriedenheit mit dem Fortschritt eines prestigeträchtigen Projekts hin: dem Bau der sogenannten "Goldenen Flotte".

John Phelan wurde durch Hung Cao ersetzt, einen ehemaligen Marineoffizier und erklärten Trump-Loyalisten. Die Gründe für diesen Schritt liegen offenbar in unterschiedlichen Auffassungen über das Tempo der Umsetzung neuer Schiffbauprojekte, insbesondere der "Trump-Klasse" Kriegsschiffe, die laut Präsident Trump den USA "Respekt" auf den Weltmeeren zurückbringen sollen. Es gab Berichte über monatelange Spannungen zwischen Phelan und seinen Vorgesetzten, Verteidigungsminister Pete Hegseth und seinem Stellvertreter Stephen Feinberg. Feinberg soll insbesondere mit der Umsetzung der neuen Schiffbau-Initiative unzufrieden gewesen sein.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter bestätigte, dass der Präsident großen Wert auf den Schiffbau legt, die Entwicklung aber nicht im gewünschten Tempo voranschreitet. Hung Cao, der neue Marine-Staatssekretär, bringt eine beeindruckende Karriere bei der Navy mit. Er wanderte als Kind in die USA aus und trat 1989 in die Navy ein, wo er nach seinem Abschluss an der US-Marineakademie 1996 zum Offizier ernannt wurde.

Im Laufe seiner 30-jährigen Dienstzeit war Cao in verschiedenen Einsatzgebieten wie Irak, Somalia und Afghanistan aktiv und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Nach seinem Ausscheiden aus der Marine im Jahr 2021 kandidierte er 2022 als Republikaner für den Kongress, scheiterte jedoch. Während des Wahlkampfs fiel er durch kontroverse und provokante Aussagen auf, die im Einklang mit Trumps Rhetorik standen. So kritisierte er beispielsweise die Verwendung von Dragqueens für die Marine-Rekrutierung und forderte stattdessen "Alpha-Männer und Alpha-Frauen".

Diese Aussagen haben bei Demokraten im Verteidigungsausschuss Bedenken hinsichtlich Caos Temperaments und seiner Führungsfähigkeit geweckt. Kritiker sehen in ihm ein weiteres Beispiel für die Politisierung des Militärs. Dennoch wird Cao auch als Fachmann angesehen, der über fundierte Kenntnisse im Schiffbau verfügt und in der Marine sowohl in der Verwaltung als auch im operativen Bereich Unterstützung genießt. Im Zentrum der Personalentscheidung steht Trumps Vision der "Goldenen Flotte", die mit modernsten Waffensystemen wie Lasersystemen und Hyperschallwaffen ausgestattet werden soll.

Der Präsident drängt auf eine Einführung der neuen Schlachtschiffe bereits im Jahr 2028, also noch vor dem Ende seiner Amtszeit. Experten halten diesen Zeitrahmen jedoch für unrealistisch, da die Entwicklung und der Bau neuer Kriegsschiffe in der Regel Jahre dauern und enorme finanzielle Ressourcen erfordern. Ob Hung Cao Trumps ambitioniertes Projekt erfolgreich vorantreiben kann, bleibt abzuwarten. Es ist auch unklar, ob Cao das Amt dauerhaft ausfüllen wird.

Die Rochade im Pentagon unterstreicht die Bedeutung, die Trump dem Ausbau der US-Marine und der Stärkung der militärischen Präsenz auf den Weltmeeren beimisst. Gleichzeitig wirft sie Fragen nach der Balance zwischen politischer Loyalität und fachlicher Kompetenz in Schlüsselpositionen des Verteidigungsministeriums auf. Die Situation wird durch den aktuellen geopolitischen Kontext, insbesondere die Spannungen im Iran, zusätzlich verschärft, da eine schnelle Modernisierung der Marine als entscheidend für die Wahrung der US-Interessen angesehen wird





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