Trump stoppt Angriff - Iran legt neue Vorschlag vor, neue Vorschläge Iran - USA - Zusammenarbeit

Die Börse in Teheran öffnet nach 80-tägiger Pause wieder, die US-Seeblockade macht das für Iran wichtige Ölgeschäft schwierig. Trump droht mit Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran, bei dem in Libanon mehr als 3000 Menschen getötet wurden.

Trump stoppt Angriff – Iran legt neue Vorschläge vor Inmitten von Unsicherheit über Verhandlungen oder neue Angriffe im Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten öffnet die Börse in Teheran wieder.

Der Handel habe am Morgen nach etwa 80-tägiger Pause wieder begonnen, meldete die iranische Nachrichtenagentur. So seien etwa Chemiefirmen und Unternehmen der Metallverarbeitung nicht handelbar, berichtete die Zeitung. Die US-Seeblockade erschwerte das für den Iran wichtige Ölgeschäft massiv, und die iranische Führung hatte bereits zu Beginn des Krieges eine Internetsperre verhängt, die wirtschaftliche Aktivität im Land bremst.

Vor Beginn des Krieges war es infolge wirtschaftlicher Probleme zu Massenprotesten in der Islamischen Republik gekommen, die Irans Machtapparat Trump droht mit einer Wiederaufnahme des Krieges gegen den Iran, und "die Zeit dringt!

" Er warnt Iran, sich besser "schnell" zu bewegen, ansonsten werde nichts mehr übrig bleiben. Am Freitag verkündete eine Verlängerung der Waffenruhe in dem libanesischen Konflikt zwischen Israel und der Hizbollah





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Iran-USA-Konflikt Sanctions Drohungen Samstagnacht Neustarts Virus $ Gewalt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israelische Regierung vertritt die Aussicht auf neue militärische Schläge gegen Iran nach US-Präsident Trump-EmpfehlungIsraelische Regierungsvertreter dementieren Berichte über ein umfassendes Kriegsangriff gegen Iran. Stattdessen wird eine begrenzte militärische Aktion erwartet, um iranische Ziele zu treffen, z.B. Kraftwerke und Brücken, oder den Erwerb bestiegener Uran als Ausgangspunkt moderner Atomwaffen.

Read more »

Philosoph Precht kritisiert Ablehnung von Putins Schröder-Vorschlag – und sieht im Ukraine-Krieg einen «Aufrüstungswahn»Philosoph Precht kritisiert die Ablehnung von Putins Schröder-Vorschlag durch Deutschland und warnt vor einem

Read more »

Nahostkonflikt: Trump: Habe für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran ausgesetztZugleich drohte der US-Präsident zum wiederholten Mal mit ‌einem umfassenden Grossangriff, sollte kein akzeptables ​Abkommen zustande kommen.

Read more »

Ticker zum Krieg im Nahen Osten: Trump droht: «Für den Iran tickt die Uhr»Die USA und Israel führen Krieg im Iran. Im Libanon tobt der Kampf gegen die Hizbollah. Die wichtigsten Entwicklungen.

Read more »