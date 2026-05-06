Trump setzt US-Einsatz in der Straße von Hormus aus – Deeskalation im Iran-Konflikt

US-Präsident Donald Trump hat überraschend den Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus ausgesetzt, um Verhandlungen mit dem Iran zu ermöglichen. Die Entscheidung kommt nach wochenlangen Spannungen und gegenseitigen Angriffen in der strategisch wichtigen Meerenge. Teheran beharrt auf der Kontrolle des Schiffsverkehrs und hat ein neues Genehmigungsverfahren eingeführt.

US-Präsident Donald Trump hat überraschend eine Deeskalation im Konflikt mit dem Iran eingeleitet, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen. Auf seiner Plattform Truth Social kündigte er an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus „für kurze Zeit“ auszusetzen.

Während des Stopps von „Projekt Freiheit“ solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Trump sprach von „großen Fortschritten“ für ein „umfassendes und abschließendes“ Abkommen. Die seit rund einem Monat geltende Waffenruhe, die Trump zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängert hatte, stand nach gegenseitigen Angriffen in der Straße von Hormus seit Montag unter Druck. Mit „Projekt Freiheit“ wollten die USA die blockierte Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr öffnen.

Die Meerenge ist für den globalen Handel von entscheidender Bedeutung, da etwa ein Fünftel des weltweiten Ölhandels durch sie verläuft. Trumps Entscheidung, den Einsatz auszusetzen, kam überraschend, da noch kurz vor seiner Ankündigung am Dienstagabend (Ortszeit) sowohl Verteidigungsminister Pete Hegseth als auch Außenminister Marco Rubio für die neue US-Initiative geworben hatten. Rubio hatte betont, dass man sich „jetzt“ dem neuen Projekt widmen werde, nachdem die US-Offensive „Gewaltiger Zorn“ beendet worden sei.

Trump betonte in seinem Post, dass die US-Blockade gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, in vollem Umfang in Kraft bleibe. Die Aussetzung von „Projekt Freiheit“ erfolge auf Bitten Pakistans und anderer Länder sowie den „enormen militärischen Erfolgen“ der USA. Pakistan vermittelt zwischen Washington und Teheran. Die Unterhändler beider Seiten hatten sich am 11.

April zu ersten Gesprächen in der Hauptstadt Islamabad getroffen, die jedoch ohne Durchbruch blieben. Eine weitere anvisierte Verhandlungsrunde platzte. Ein zentraler Streitpunkt ist der Umgang mit Irans Atomprogramm, einschließlich der Vorräte an hochangereichertem Uran. Irans Außenminister Abbas Araghtschi traf unterdessen in Peking seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Die iranische Führung hatte sich bis zuletzt unbeeindruckt vom US-Druck gezeigt – sie glaubt, den längeren Atem zu haben, zumal steigende Benzinpreise in den USA Trump in einem Wahljahr unter Druck setzen. Als Reaktion auf das „Projekt Freiheit“ schrieb der iranische Parlamentspräsident und Verhandlungsführer seines Landes, Mohammed Bagher Ghalibaf, auf der Plattform X: „Wir wissen genau, dass die Fortsetzung des Status quo für Amerika untragbar ist, während wir gerade erst angefangen haben.

“ Teheran besteht auf seiner Forderung, den Verkehr in der Straße von Hormus zu kontrollieren. Dies soll mit Hilfe eines neuen Genehmigungsverfahrens gelingen. Laut iranischen Staatsmedien sollen Betreiber von Schiffen, die durch die Meerenge fahren wollen, eine E-Mail mit Regeln und Vorschriften für die Durchfahrt erhalten. Für den Transit benötigten die Schiffe dann die Erlaubnis einer iranischen Behörde (Persian Gulf Strait Authority), berichtete der staatliche Sender Press TV.

Unklar blieb zunächst, wie die Regeln aussehen und wie der Iran auf Verstöße reagieren könnte. Laut Press TV ist der Mechanismus in der Straße von Hormus bereits in Betrieb. Die iranischen Revolutionsgarden – die Elitestreitmacht der Islamischen Republik – hatten am Dienstag Schiffe davor gewarnt, die Meerenge über nicht genehmigte Routen zu passieren, sonst werde eine „entschlossene Reaktion“ darauf folgen. Zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus entwarfen die USA gemeinsam mit verbündeten Golfstaaten eine UN-Resolution.

Darin fordern die Parteien den Iran dazu auf, von weiteren gewaltsamen Eskalationen in der Meerenge abzusehen, wie US-Außenminister Rubio mitteilte. Teheran solle aufhören, Schiffe anzugreifen, die Meerenge zu verminen und Mautgebühren für eine Durchfahrt zu erheben, heißt es demnach in der Resolution. An dem Entwurf seien Bahrain, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Katar beteiligt gewesen. Derweil dementierte Irans Militärführung jüngste Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Es seien in den vergangenen Tagen keinerlei Raketen oder Drohnen auf Ziele in den Emiraten abgefeuert worden, sagte der Sprecher des zentralen Hauptquartiers Chatam al-Anbija laut einer Mitteilung, die der staatliche Rundfunk verbreitete. Gleichzeitig drohte der Militärsprecher den Emiraten. Sollten von seinem Boden aus Angriffe gegen den Iran erfolgen, würden die Angreifer dies bereuen. Am Dienstag hatten die Emirate den zweiten Tag in Folge Angriffe aus dem Iran gemeldet





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