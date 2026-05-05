Trump setzt US-Einsatz in der Straße von Hormus vorübergehend aus

US-Präsident Donald Trump hat den Einsatz für eine sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus ausgesetzt, um Verhandlungen mit dem Iran zu ermöglichen. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran bleiben jedoch hoch.

Präsident Donald Trump hat angekündigt, den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus «für kurze Zeit» auszusetzen. Wie er auf seiner Plattform Truth Social mitteilte, soll während dieser Pause geprüft werden, ob ein Abkommen zwischen Washington und Teheran abgeschlossen und unterzeichnet werden kann.

Trump sprach von «großen Fortschritten» in den Verhandlungen. Die US-Blockade gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, bleibt jedoch weiterhin in vollem Umfang bestehen. Die Aussetzung des «Projekts Freiheit» erfolgte auf Bitten Pakistans und anderer Länder sowie aufgrund der «enormen militärischen Erfolge» der USA. Pakistan fungiert dabei als Vermittler zwischen Washington und Teheran.

Das «Projekt Freiheit» war erst am Montag gestartet worden, um festsitzenden Schiffen die Passage durch die Straße von Hormus zu ermöglichen. Der Iran reagierte darauf mit mehreren Angriffen, darunter auch auf US-Streitkräfte, die versuchten, die Handelsschifffahrt in der Meerenge wieder in Gang zu bringen. Zwischen den USA und dem Iran herrscht derzeit eine fragile Waffenruhe, doch die Spannungen zwischen beiden Ländern haben in letzter Zeit zugenommen.

Trump drohte der Islamischen Republik erneut mit Vernichtung, nachdem der Iran als Reaktion auf die US-Initiative zur Öffnung der Meerenge am Montag Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) angegriffen hatte. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi warnte die USA vor einer Fortsetzung ihrer Initiative. Teheran besteht weiterhin auf seiner Forderung, den Verkehr in der Straße von Hormus zu kontrollieren. Die Situation in der Region bleibt angespannt, und eine weitere Eskalation wird nicht ausgeschlossen.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt, durch die täglich etwa ein Fünftel des globalen Ölhandels verläuft. Jede Unterbrechung des Schiffsverkehrs hätte schwerwiegende Folgen für die weltweite Energieversorgung. Die USA und ihre Verbündeten betonen die Bedeutung der freien Navigation in internationalen Gewässern und warnen vor den wirtschaftlichen Konsequenzen, die eine Blockade der Meerenge haben könnte. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Sorge und fordert beide Seiten auf, zur Deeskalation beizutragen.

Die Aussetzung des «Projekts Freiheit» könnte eine Gelegenheit bieten, die Spannungen zu reduzieren und eine diplomatische Lösung zu finden. Dennoch bleibt die Lage in der Region hochgradig instabil, und weitere Provokationen können nicht ausgeschlossen werden





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