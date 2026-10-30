Präsident Trump lehnt sich gegen demokratische Bundesstaaten und wirft ihnen Wahlbetrug vor. Er kündigt an, die Wahlergebnisse nur zu akzeptieren, wenn sie 'ehrlich' sind, und droht mit Anfechtungen, obwohl Gerichte bisher keine Beweise für Manipulation gefunden haben. Die Abwesenheit von OSZE-Wahlbeobachtern und falsche Umfragen erhöhen die Unsicherheit.

Vor den Zwischenwahlen zum US-Kongress hat Präsident Trump erneut Misstrauen an fairen und freien Wahlen geweckt. Besonders die demokratischen Bundesstaaten greift er an. Er behauptet, die Demokraten würden massenhaft Einwanderer ohne US-Pass zur Abstimmung nutzen und hat sogar einen Eid auf ' Betrug auf Teufel komm raus' geschworen.

Obwohl das Justizministerium die Wählerlisten nicht erhielt, droht Trump weiterhin mit Anfechtungen und behauptet, die Wahlen 2020 seien gestohlen worden, ohne jegliche Beweise. Die OSZE wurde erstmals seit 2002 nicht eingeladen, was die Glaubwürdigkeit der Überwachung weiter untergräbt.