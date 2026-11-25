Die US-Regierung unter Donald Trump kündigt neue Zölle an, begründet mit unfairen Handelspraktiken. Für die EU gilt eine Obergrenze von 15 Prozent, während China mit höheren Abgaben belegt wird.

Die Regierung von Präsident Donald Trump kündigt eine umfassende Erhöhung von Zölle n an und begründet diese Maßnahme mit angeblichen strukturellen Überkapazitäten in der globalen Industrie. Das Büro des US- Handel sbeauftragten plant, am kommenden Mittwoch eine mehrmonatige Untersuchung zu unfairen Handel spraktiken offiziell abzuschließen. Damit setzt die US-Regierung einen klaren Fahrplan für die Einführung neuer Handel shemmnisse, die sich erheblich auf die Handel sbeziehungen zu den wichtigsten wirtschaftlichen Partnern der Vereinigten Staaten auswirken werden.

Details zu den neuen Zollsätzen und Ausnahmen

Für die Europäische Union (EU) wird eine in einem Handelsabkommen vereinbarte Zollobergrenze von 15 Prozent eingehalten. Dieser Grenzwert gilt ebenfalls für Japan, Südkorea und Taiwan, was den Schutz dieser europäischen Partner vor höheren Belastungen sicherstellt. Bei Malaysia wurde ein individueller Höchstsatz von 18 Prozent vereinbart, der spezifisch auf die bilateralen Handelsbedingungen zugeschnitten ist. Insgesamt wurden die Handelsbeziehungen zu sechzehn Partnern überprüft, um die wirtschaftlichen Auswirkungen und die Fairness der bestehenden Abkommen zu bewerten.

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Chinesische Güter sollen mit einem Zusatz von bis zu 20 Prozent belegt werden. Diese neuen Abgaben kommen zu den bereits bestehenden Zöllen von rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump hinzu, was eine massive Steigerung der Handelsbarrieren für China darstellt. Für Bangladesch, Indien, Indonesien, Kambodscha, Singapur, Thailand und Vietnam stehen ebenfalls Erhöhungen auf der Liste, da diese Länder noch keine fertigen Handelsabkommen mit den USA abgeschlossen haben, die spezifische Obergrenzen festlegen.

Bei Mexiko und Norwegen laufen die Untersuchungen noch, weshalb von der Verhängung neuer Zölle vorerst abgesehen wird. Die genauen Zollsätze sollten am Mittwoch im Amtsblatt der US-Regierung, dem Federal Register, veröffentlicht werden. Dieser formelle Veröffentlichungsschritt ist notwendig, um die Rechtsgrundlage für die neuen Handelsrestriktionen zu schaffen und den betroffenen Ländern die Gelegenheit zu geben, sich auf die geänderten Bedingungen einzustellen.

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Positionen der betroffenen Akteure und politische Hintergründe

Die US-Regierung wirft den Handelspartnern vor, ihre eigene Produktion mit unfairen Subventionen zu fördern und dadurch der Wirtschaft der USA nachhaltig zu schaden. Dieser Vorwurf dient als Haupt Rechtfertigung für die Wiederaufnahme einer protektionistischen Handelspolitik. Die neuen Aufschläge werden nicht zu den Zöllen von zehn oder 12.5 Prozent addiert, die Washington im Juli gegen 60 Handelspartner wegen des Vorwurfs eines unzureichenden Vorgehens gegen Zwangsarbeit verhängt hatte. Beide Maßnahmen gelten weithin als Versuch, die Zollpolitik der ersten Trump-Regierung wiederherzustellen, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA im Februar einen Teil dieser alten Zölle gekippt hatte.

In der Schweiz hat der Bundesrat in seiner Sitzung über die Zollthematik gesprochen. Bundesratssprecherin Nicole Lamon bestätigte, dass die Schweiz noch keine offiziellen Informationen aus den USA erhalten habe. Dies zeigt, dass die Schweiz, obwohl sie nicht explizit in der Liste der mit 15 Prozent begrenzten Länder genannt wird, von den Entwicklungen betroffen sein könnte und auf klare Kommunikation aus Washington wartet.

Wirtschaftliche Auswirkungen und zukünftige Schritte

Wegen einer Anhörungsfrist könnte das Inkrafttreten der neuen Zölle bis Januar hinziehen. Diese Verzögerung gibt den betroffenen Unternehmen und Regierungen Zeit, sich auf die neuen realen Bedingungen vorzubereiten, führt aber auch zu Unsicherheit in den globalen Lieferketten. Die neuen Zölle dürften dem US-Regierungsvertreter zufolge dazu führen, dass weitere Verträge ausgehandelt und abgeschlossen werden, möglicherweise beim G20-Gipfel im Dezember in Miami. Dieser diplomatische Termin könnte entscheidend sein, um die Handelsbeziehungen mit den noch nicht einbezogenen Ländern zu stabilisieren.

Die umstrittene Zollpolitik Trumps hat in den USA bereits zu höheren Verbraucherpreien beigetragen. Eine Umfrage von Reuters/Ipsos nach den Zwischenwahlen Anfang November ergab, dass 62 Prozent der Befragten Bemühungen zur Abschaffung der Zölle unterstützen. Bei diesen Wahlen hatten Trumps Republikaner hohe Verluste erlitten und die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses an die Demokraten verloren, was den politischen Druck auf die aktuelle Zollpolitik erhöht. Die genauen Zollsätze folgen noch, sobald die finale Veröffentlichung im Federal Register erfolgt ist, und werden die weitere Ausgestaltung des internationalen Handels maßgeblich beeinflussen.