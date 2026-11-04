Trump räumt Rolle des Iran-Krieges bei Midterm-Niederlage ein

US-Präsident Donald Trump gibt zu, dass der Konflikt mit Iran und steigende Benzinkurse die Republikaner bei den Wahlen am 3. November kosteten.

US-Präsident Donald Trump hat sich erstmals öffentlich zur schweren Niederlage seiner Partei bei den Midterm-Wahlen vom 3. November geäußert. Er räumte ein, dass der militärische Konflikt mit Iran maßgeblich zum Verlust der Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat beigetragen haben könnte. Der Präsident betonte dabei, dass kurzfristig gestiegene Benzinpreise einen direkten negativen Einfluss auf die Stimmung der Wähler ausgeübt hätten.

Einschätzung der Midterm-Ergebnisse

Am Mittwochabend, nach Schweizer Zeitrechnung, trat Donald Trump auf einer Baustelle im Weißen Haus auf. Dort sprach er zunächst über seine Architekturprojekte und lobte den Ballsaal, den er dort errichten lässt. Er bezeichnete dieses Projekt als den schönsten Ballsaal der gesamten Welt. Erst danach wandte er sich den politischen Konsequenzen der Wahl vom 3. November zu. Die Demokraten hatten sich die Kontrolle über beide Kongresskammern gesichert, was für die Republikaner eine historische Niederlage bedeutete.

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Begründung und Verteidigung der Außenpolitik

Trump erklärte, dass der Einsatz gegen Iran aus strategischer Sicht notwendig gewesen sei. Er argumentierte, dass dies langfristig die einzige Antwort auf die Bedrohung durch iranische Atomwaffen darstelle. Obwohl er zugab, dass die Politik Kosten verursacht habe, würde er rückblickend erneut für den Krieg entscheiden. Er behauptete, der Einsatz habe Iran dauerhaft daran gehindert, eine Atomwaffe zu entwickeln. Für ihn gab es keine Alternative zu diesem Vorgehen.

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Positionen von J.D. Vance und internen Debatten

J.D. Vance hatte zuvor in sozialen Netzwerken dargelegt, ob der Verlust des Senats für sechs Jahre den Preis wert gewesen sei. Trump sagte, Vances Stellungnahme habe ihn nicht überrascht, da er dessen Haltung kenne. Auf die direkte Frage, ob der Krieg den politischen Preis wert gewesen sei, antwortete der Präsident eindeutig mit Ja. Er betonte, man habe keine Wahl, wenn es um die Verhinderung atomarer Bewaffnung geht.

Auswirkungen auf die politische Landschaft

Die Midterm-Wahlen haben die Machtverhältnisse im US-Kongress grundlegend verändert. Die Republikaner verlieren die Kontrolle über beide Häuser des Parlaments. Dies erschwert die Umsetzung der Agenda von Donald Trump erheblich. Die Reaktion der Bevölkerung auf das Ergebnis zeigt, wie stark wirtschaftliche Faktoren wie die Benzinpreise das Wahlverhalten beeinflussen können. Diese Entwicklungen werden die weitere Politikgestaltung in den USA prägen.