Trump prepares for decision on Iran deal or war, fears strengthening of Iran, uncertainty over Israeli reaction

US President Trump is preparing to make a decision regarding a deal with Iran or a continuation of the conflict by Sunday. A draft proposal suggests a 60-day ceasefire and framework for talks. Critics, like Robert Kagan, warn that Iran will emerge stronger from the negotiations and that Israel remains a wildcard.

Trump erwartet bis Sonntag eine Entscheidung über einen Deal mit dem Iran oder die Wiederaufnahme des Krieges. Laut 'Financial Times' sieht der Entwurf einen 60-tägigen Waffenstillstand und einen Rahmen für Atomgespräche vor.

Kritiker wie Forscher Robert Kagan warnen, der Iran gehe gestärkt aus dem Konflikt hervor – Israel gilt als unbekannte Variable. Trump erklärte am Samstag gegenüber Axios, er werde voraussichtlich bis Sonntag entscheiden, ob er den Krieg gegen den Iran wieder aufnehmen wird oder ob es zu einem Deal kommt.

'Es gibt einen Entwurf', sagte er gegenüber CBS. Und: 'Jeden Tag kommen sie (die Iraner) näher'. Auf Truth Social postete er ein Bild vom Iran in der US-amerikanischen Flagge. Die Aussagen kommen nach einer ausserordinär aktiven Phase der Verhandlungen.

Am Freitag reisten sowohl der als Mediator auftretende pakistanische Armeechef als auch eine Delegation aus Katar nach Teheran. Zuvor hatte der iranische Aussenminister mit diversen Amtskollegen der EU telefoniert. Am ein Telefonat mit den Staatschefs der Golfstaaten ab. Ein Deal scheint wahrscheinlich.

Doch wie genau sieht dieser aus? Gegenüber CBS lehnte Trump es ab, Einzelheiten zur möglichen Vereinbarung zu nennen. Doch sind einige Informationen darüber im Umlauf. Die 'Financial Times' (FT) hat mit Beamten gesprochen, die über die Verhandlungen informiert werden.

Demnach soll es sich um eine Vereinbarung zur Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran um 60 Tage handeln. Gleichzeitig soll ein Rahmen für Gespräche über das Atomprogramm des Irans geschaffen werden.

Zudem enthalten sind laut der FT folgende Punkte: Die USA lockert die Blockade der iranischen Häfen Kompromisslösung – zu wessen Gunsten? Eine solche Vereinbarung würde weit hinter den ursprünglich formulierten Zielen Trumps zurückbleiben. Trump erklärte: 'Ich werde nur ein Abkommen unterzeichnen, bei dem wir alles bekommen, was wir wollen.

' Der Iran kommunizierte bereits zu Beginn der Verhandlungen, dass er das Uran-Thema von den Friedensverhandlungen ausnehmen will: Erst Frieden, dann könne es Gespräche über das Uran geben. Nun sieht es so aus, als habe es einen Kompromiss gegeben, der jedoch zugunsten des Irans ausfällt. Auch wenn nicht absoluter Frieden geschlossen werden würde, würde das Landerhalten, sich von den Angriffen zu erholen. Dann steht die Frage nach Israels Reaktion, ob Netanyahu diesen Deal einfach so hinnehmen würde.

Ein weitere unbekannte Variable im Vorschlag eines Deal ist die Meere und die Transit-Stätte durch die Perlenstraße von Hormus. Robert Kagan, ein neokonservativer Forscher für US-Aussenpolitik im 'Atlantic', warnt vor dem Gehorsam des Irans und dem Einfluss, den dies einem US-Präsidenten wie Trump bringen würde





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