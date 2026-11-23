US-Präsident Donald Trump befiehlt das Justizministerium zur Beschleunigung von Hinrichtungen. Gleichzeitig kritisiert er den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom wegen dessen Absage an die Todesstrafe.

US-Präsident Donald Trump hat das Justizministerium angewiesen, die Vollstreckung von Todesurteilen auf Bundesebene deutlich zu beschleunigen. Der 80-Jährige kritisierte in seiner Anweisung, dass Verfahren oft jahrelang oder sogar jahrzehntelang dauern und dadurch Angehörigen von Opfern die Möglichkeit genommen werde, zur Ruhe zu kommen. Diese Direktive unterstreicht seinen konsequenten Kurs in der Strafverfolgung und steht im direkten Kontrast zur Politik mehrerer Bundesstaaten, die die Todesstrafe ablehnen.

Politische Konfrontation um die Todesstrafe

Trump platzierte seine Anweisung parallel zu einer scharfen Kritik am demokratischen Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom. Newsom hat angekündigt, alle 548 Todesurteile in seinem Bundesstaat in lebenslange Haftstrafen umzuwandeln. Trump griff Newsom bei einer Rede im Justizministerium an und bezeichnete den Gouverneur als miserabel, da er Opfern die einzige Chance auf innere Ruhe nehme. Newsom gilt als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentenwahl 2028 und ist ein langjähriger Rivale Trumps.

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Obwohl in Kalifornien seit 2006 keine Hinrichtungen mehr vollstreckt wurden, bleibt die Frage der Strafvollstreckung ein zentraler Konfliktpunkt. Das Presseteam von Newsom reagierte auf die Kritik des Weißen Hauses auf der Plattform X. Sie verwiesen darauf, dass die Personen, deren Strafe Newsom umgewandelt habe, im Gefängnis sterben würden. Im Gegensatz dazu würden Straftäter, die von Trump begnadigt worden seien, frei herumlaufen.

Kulturelle Reaktionen und innenpolitische Spannungen

Neben den politischen Auseinandersetzungen zeigt sich eine zunehmende Erschöpfung im öffentlichen Diskurs. Der Hollywoodstar Robert De Niro gab bekannt, dass er ab sofort nicht mehr über Donald Trump sprechen wird. Der 83-Jährige, der als großer Kritiker Trumps gilt, erklärte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, er habe es satt, über den Präsidenten und sein Umfeld zu reden. Er beschrieb die vorherrschende Negativität als schrecklich und ansteckend.

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De Niro fügte hinzu, dass dieses Klima Menschen dazu bringe, sich auf eine Weise zu verhalten, die man ihnen nie zugetraut hätte. Diese kulturelle Reaktion spiegelt die tiefen Spaltungen wider, die durch die Politik von Trump in der zweiten Amtszeit entstanden sind. Während De Niro den öffentlichen Dialog meidet, eskaliert die Situation innerhalb der konservativen Basis.

Neue Fronten im konservativen Lager

Die politische Isolation von Trump wird durch Ereignisse innerhalb seiner eigenen politischen Gefolgschaft verstärkt. Stewart Rhodes, der Gründer der rechtsextremen Gruppe Oath Keepers, hat dem US-Präsidenten offiziell die Gefolgschaft gekündigt. Rhodes erklärte der Nachrichtenagentur AP in Irving, Texas, dass er mit Trump komplett abgeschlossen habe. Für ihn ist Trump mittlerweile nicht nur ein Verräter, sondern einer der schlimmsten Präsidenten in der Geschichte des Landes.

Diese Kündigungen markieren einen signifikanten Bruch in den konservativen Bewegungen, die Trump zunächst massiv unterstützten. Gleichzeitig zeigt sich die Bandbreite der Opposition, die von Hollywood-Persönlichkeiten bis hin zu ehemaligen Verbündeten reicht. Die aktuelle Anordnung zur Beschleunigung von Hinrichtungen dient dabei als Katalysator für diese bereits vorhandenen tensions within der politischen Landschaft.

Umstrittene militärische Maßnahmen in Iowa

Parallel zu den innenpolitischen Debatten sorgt die US-Armee für Aufsehen im Bundesstaat Iowa. Sie plant, mehrere Tonnen instabiler Chemikalien zur Munitionsherstellung zu sprengen, trotz eines Gerichtsbeschlusses. Die Armee beruft sich dabei auf eine gesetzliche Notfallregelung, um ihre Mitarbeiter und umliegende Gemeinden zu schützen. Anwälte der US-Regierung argumentierten in einem Schriftsatz, dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt sofortiges Handeln erfordere.

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Die Sprengung ist für Mittwoch in Middletown geplant. Die Chemikalien sind instabil geworden, weil sich in mehreren Dutzend Fässern mit Bleiazid Kristalle gebildet haben. Das Material wurde im März auf dem Gelände einer Munitionsfabrik entdeckt. Die Armee hält eine kontrollierte Sprengung für sicherer als den Transport oder die chemische Behandlung der Fässer. Sinkende Temperaturen erhöhten die Gefahr einer unkontrollierten Explosion.

Umweltorganisationen hatten beim Berufungsgericht erfolgreich eine vorläufige Aussetzung der Genehmigung erreicht. Sie kritisieren, dass die Armee die gerichtliche Überprüfung umgehen wolle und bemängeln mangelnde Transparenz. Es besteht die Sorge, dass bleihaltige Partikel in die Luft gelangen und sich in der Umgebung ablagern. Blei ist giftig für Menschen und Tiere. Anwohner in Middletown, das knapp 400 Einwohner zählt, wurden aufgefordert, geschlossene Räume aufzusuchen. Tausende Menschen in der weiteren Umgebung könnten betroffen sein.

Status der Todesstrafe in den Vereinigten Staaten

Trotz der Kontroversen bleibt die Todesstrafe in weiten Teilen der USA gesetzlich verankert. Laut Angaben der gemeinnützigen Organisation Death Penalty Information Center ist sie in mehr als zwei Dutzend der 50 Bundesstaaten zugelassen. Im Jahr 2025 wurden landesweit 47 Straftäter hingerichtet. Diese Zahlen unterstreichen die Relevanz der aktuellen Anordnung von Trump, die darauf abzielt, die Verfahrensdauer drastisch zu verkürzen.

Die Differenz zwischen dem Bundesgesetz und der Politik einzelner Bundesstaaten wie Kalifornien bleibt bestehen. Während Trump die zügige Vollstreckung auf Bundesebene vorantreibt, blockieren Governors wie Newsom die Praxis in ihren Zuständigkeitsbereichen. Diese Doppelstruktur sorgt für anhaltende juristische und politische Spannungen, die die US-Gesellschaft weiter belasten werden. Die Zukunft der Strafvollstreckung bleibt damit eine der zentralen Fragen der aktuellen Amtsperiode.